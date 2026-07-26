Το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε για την Εριέττα Μανούρη – Δείτε φωτό

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Lifestyle

Εριέττα Μανούρη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εριέττα Μανούρη, έχοντας ολοκληρώσει τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, απολαμβάνει πλέον τις καλοκαιρινές της διακοπές.
  • Η πανέμορφη ηθοποιός μοιράζεται συχνά φωτογραφικά στιγμιότυπα γεμάτα ήλιο και θάλασσα με τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Εντυπωσίασε με το κόκκινο μπικίνι της σε μια καλλιτεχνική πόζα πάνω στα βράχια, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την τοποθεσία των διακοπών της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έχοντας ολοκληρώσει τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, με τη συμμετοχή της στη σειρά “Μια νύχτα μόνο” του MEGA, η Εριέττα Μανούρη απολαμβάνει πλέον τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Γι’ αυτό και η πανέμορφη ηθοποιός φροντίζει να μοιράζεται συχνά, τις τελευταίες ημέρες, φωτογραφικά στιγμιότυπα γεμάτα ήλιο και θάλασσα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Εντυπωσιάζει με το κόκκινο μπικίνι της

Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη και το βράδυ της Κυριακής όταν και η Εριέττα Μανούρη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια καλλιτεχνικό πόζα πάνω στα βράχια όπου εντυπωσιάζει με το κόκκινο μπικίνι της.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως η ηθοποιός δεν θέλησε να προδώσει, για την ώρα, το μέρος όπου και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές αυτή την περίοδο.

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