Σύρος: Πιθανή λύση του μυστηρίου τη Δευτέρα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις – Δείτε βίντεο

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ΣΥΡΟΣ
Αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ώρα που η σορός της δολοφονημένης γυναίκας στη Σύρο μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, αύριο Δευτέρα αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία θανάτου, ενώ θα γίνουν και τοξικολογικές αλλά και ιστολογικές εξετάσεις.
  • Στενή φίλη του θύματος κάνει λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, τονίζοντας πως «Οικονομικό πρόβλημα δεν υπήρχε» και «Αποκλείεται να πήγαινε να ληστέψει».
  • Η εξέταση των κινητών και των δύο πλευρών αναμένεται να δώσει περαιτέρω στοιχεία στην έρευνα, ενώ την ερχόμενη Τρίτη το ζευγάρι θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ώρα που η σορός της δολοφονημένης γυναίκας στη Σύρο μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, τα ερωτήματα είναι πολλά. Η πισώπλατη μαχαιριά ή κάποιο άλλο αντικείμενο επέφερε τον θάνατο στο θύμα της περίεργης αιματηρής συμπλοκής είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα.

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να εντοπιστεί η αίτια θανάτου. Εάν δηλαδή η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το χτύπημα με το μαχαίρι του δράστη ή από τα αντικείμενα που της πέταξαν. Ταυτόχρονα, θα γίνουν και τοξικολογικές αλλά και ιστολογικές εξετάσεις.

Για έναν δοτικό άνθρωπο που δεν άντεχε να βλέπει κάποιον στεναχωρημένο κάνει λόγο στενή φίλη του θύματος μιλώντας στο MEGA.

«Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, καλή φίλη, δοτική. Δεν υπήρχε κακία μέσα της. Πολύ καλή μητέρα, ώριμη, υπεύθυνη. Βοήθαγε πάρα πολύ τον κόσμο».

«Οικονομικό πρόβλημα δεν υπήρχε»

Η ίδια είναι κατηγορηματική. Το θύμα δεν είχε κανέναν λόγο να ληστέψει το ζευγάρι.

«Οικονομικό πρόβλημα δεν υπήρχε. Αποκλείεται να πήγαινε να ληστέψει, να απειλήσει. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που φόραγε, ας πούμε, κουκούλα που λένε. Δεν βγαίνει λογική, δεν μπορώ, προσπαθώ να στύψω το μυαλό μου να θυμηθώ αν μου είχε πει κάτι ποτέ. Δεν μου είχε αναφέρει ποτέ τίποτα».

Ωστόσο τι ήταν εκείνο που ώθησε την 42χρονη να πάει το μοιραίο απόγευμα στο σπίτι του ζευγαριού;

Η εξέταση των κινητών και των δύο πλευρών στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένεται να δώσει περαιτέρω στοιχεία στην έρευνα.

Την ερχόμενη Τρίτη το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

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