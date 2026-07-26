Ανοιχτή σε συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ η Συρία

Την πρόθεση της Συρίας να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ, με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Αχμάντ αλ Σάρα, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

Ο Σάρα είπε ότι μια επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική ειρήνη, χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, είπε επίσης ότι η Δαμασκός έχει λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες απειλές από ένοπλες ομάδες στα σύνορά της με το Ιράκ.

Ο λιβανέζικος στρατός καταδικάζει

Την ίδια στιγμή, ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότο της χώρας, κάτι που εμποδίζει τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις να αναπτυχθούν στην περιοχή αυτή, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούνιο οι δύο χώρες, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, για να μπει τέλος στον πόλεμο.

«Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις και τις παραβιάσεις της συμφωνία και των διεθνών νόμων, καταστρέφοντας συστηματικά και ισοπεδώνοντας με μπουλντόζες κατοικίες και γαζώνοντας με αυτόματα όπλα πολλές ζώνες στα νότια της χώρας» αναφέρει ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Ο στρατός ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας να αναπτύσσεται στην κοινότητα Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια, όμως, ένδειξη της αστάθειας της κατάστασης, λέει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ «κοντά στις θέσεις του» σε αυτή τη ζώνη, καθώς επίσης και στο Κφαρ Τίμπνιτ και τη Ναμπατίγια αλ Φάουκα, κάτι που τον «εμποδίζει να εκτελέσει τις αποστολές του».

Η απάντηση του Ισραήλ

Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι οι στρατιώτες του έριξαν προειδοποιητικά πυρά στον αέρα επειδή οι Λιβανέζοι μπήκαν σε έναν τομέα που «δεν αποτελεί τμήμα της πιλοτικής ζώνης».

Σήμερα Κυριακή, ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τις σημαντικές ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια, όπου περιπολούν πλέον Λιβανέζοι στρατιώτες. Κάτοικοι του χωριού επιθεωρούσαν τα σπίτια τους.

«Όταν επέστρεψα, αισθάνθηκα θλίψη. Οι καταστροφές με καταθλίβουν» είπε η Ιχσάν Γιάγι, μια κάτοικος που βρήκε τους τοίχους του σπιτιού της μαυρισμένους από τη φωτιά και χαλάσματα παντού. «Είμαστε αλληλέγγυοι με τον στρατό» του Λιβάνου, πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα ξαναχτίσει» ό,τι καταστράφηκε. «Θέλουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια, είναι καιρός να ασχοληθεί μαζί μας το κράτος, κουραστήκαμε», πρόσθεσε.

Η συμφωνία του Ιουνίου προβλέπει την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου σε «πιλοτικές ζώνες» από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, η οποία πάντως αντιτίθεται στη συμφωνία και αρνείται τον αφοπλισμό της.