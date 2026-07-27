Η συνεργασία του χειμώνα – Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς μαζί – Δείτε φωτό

Η Κατερίνα Λιόλιου κι ο Σάκης Ρουβάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα χειμερινή σεζόν, όπως έγινε γνωστό μέσα από μια κοινή ανάρτηση που έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο τραγουδιστές επέλεξαν να ανακοινώσουν τη συνεργασία τους δημοσιεύοντας ένα teaser, στο οποίο εμφανίζονται να δαγκώνουν ένα μήλο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται ολόκληρη η φωτογραφία τους, αφήνοντας το κοινό να περιμένει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο «Έναστρον»

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς θα εμφανίζονται στο «Έναστρον», σε ένα νέο μουσικό σχήμα για τη χειμερινή σεζόν. Οι δύο καλλιτέχνες, που ανήκουν στο δυναμικό της Panik Records, ετοιμάζονται να συναντηθούν για πρώτη φορά επί σκηνής.

Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των εμφανίσεών τους, με περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα να αναμένονται το επόμενο διάστημα.