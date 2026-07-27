Ιράν: Ποιος εισηγήθηκε τον τερματισμό των αμερικανικών επιθέσεων

Ο ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εισηγήθηκε τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα Στενά του Ορμούζ, εκτιμώντας πως οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εισήγηση του επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις άλλων στρατιωτικών και πολιτικών συμβούλων, συνέβαλε στην απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει προσωρινά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν την Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή αντανακλά, σύμφωνα με τις πηγές, την παραδοχή τόσο της στρατιωτικής όσο και της πολιτικής ηγεσίας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στα αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει μια αεροπορική στρατιωτική εκστρατεία.

Για πρώτη φορά έπειτα από δύο εβδομάδες συνεχών επιχειρήσεων, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αναστείλουν τα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη με κορυφαίους στρατιωτικούς και συμβούλους, οι οποίοι παρουσίασαν νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις. Αν και τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος φερόταν να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η στάση του άρχισε να μεταβάλλεται από το βράδυ της Πέμπτης, με την τελική απόφαση για «πάγωμα» των βομβαρδισμών να οριστικοποιείται την Παρασκευή.

“Δεν υπάρχει επιχειρησιακό όφελος”

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο ναύαρχος Κούπερ παρουσίασε τις εκτιμήσεις του στο Πεντάγωνο, στο Γενικό Επιτελείο και στον Λευκό Οίκο.

Όπως υποστήριξε, οι δύο εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών είχαν αποδυναμώσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά και στρατιωτικά πλοία, ενώ οι περισσότεροι από τους προκαθορισμένους στόχους είχαν ήδη πληγεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο διοικητής της CENTCOM εκτίμησε ότι το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η επανέναρξη ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να πληγεί το περίπου 20% των στόχων που είχαν εντοπιστεί αλλά δεν αποτέλεσαν αντικείμενο επιθέσεων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, εφόσον δεν ληφθεί απόφαση για επιστροφή σε μεγάλης έντασης πολεμικές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει επιχειρησιακό όφελος από τη συνέχιση της περιορισμένης εκστρατείας βομβαρδισμών που διεξαγόταν τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Εκπρόσωπος της CENTCOM αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, προειδοποίησε κατ’ ιδίαν τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον πρόεδρο Τραμπ ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας ενδέχεται να δυσχεράνει την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στην περιοχή.

Η σχετική πληροφορία δημοσιεύθηκε αρχικά από τους New York Times, ενώ εκπρόσωπος του στρατηγού Κέιν απέφυγε να σχολιάσει τις εμπιστευτικές στρατιωτικές εισηγήσεις προς τον πρόεδρο.

Διαπραγμάτευση Ιράν- Ομάν

Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς επιθέσεις.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν μια ενδεχόμενη συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επικρατεί μια εύθραυστη κατάσταση αμοιβαίας αποκλιμάκωσης, με τις δύο πλευρές να έχουν αναστείλει τις επιθέσεις τους.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο NBC ότι ο πρόεδρος Τραμπ «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι», αλλά παράλληλα δίνει χώρο στις διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως ανέφερε, οι επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται «σε όλα τα επίπεδα».

Παράλληλα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να συζητούν τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης εντός της εβδομάδας, με αντικείμενο τη συγκρότηση πολυεθνικού συνασπισμού για την προστασία της ναυσιπλοΐας και την εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.