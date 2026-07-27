Φωτιές δίχως τέλος σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία – Σε πύρινο κλοιό το Μπορντό – Δείτε βίντεο

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Μαίνονταν και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, με τις φλόγες να απέχουν πλέον μόλις 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό και περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί συνολικώς από τις εστίες τους. Οι Αρχές προειδοποιούν πως οι συνθήκες παραμένουν ιδιαιτέρως δυσμενείς, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με χιλιάδες πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις.

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ, στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στη διάρκεια της νύχτας, έχοντας ήδη κατακάψει 42.000 εκτάρια (420.000 στρέμματα) γης.

Το μέτωπο βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ωστόσο ο δήμαρχος της πόλης, Τομά Καζνάβ, ξεκαθάρισε ότι η εκκένωση του αστικού κέντρου «δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη».

Στην ευρύτερη περιοχή, που είναι παγκοσμίως γνωστή για τους αμπελώνες της, βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα σε καιρό ειρήνης. Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή για νέες εκκενώσεις σε αρκετούς δήμους της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό, η οποία αριθμεί περίπου 850.000 κατοίκους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ δυσμενή», επισημαίνοντας ότι η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιρετικά σφοδρή και απρόβλεπτη.

«Στην αρχή της νύχτας, στη Ζιρόντ, η φωτιά έγινε εξαιρετικά σφοδρή, απρόβλεπτη, δημιουργώντας τον δικό της άνεμο και επεκτάθηκε κατά απρόβλεπτο τρόπο προς την οικιστική περιφέρεια του Μπορντό», ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως ότι η έντασή της υποχώρησε πριν από το ξημέρωμα.

Ο επικεφαλής πυροσβεστικών επιχειρήσεων Νικολά Μπραζ περιέγραψε την εικόνα ως πρωτοφανή, εξηγώντας ότι η πυρκαγιά δημιουργεί «δικούς της ανέμους και ανεμοστρόβιλους», γεγονός που την καθιστά «απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη».

Για την αντιμετώπιση των μετώπων επιχειρούν από το πρωί 18 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ συμμετέχει εκ νέου και μεταγωγικό A400M.

Στη Λαντ, όπου έχουν καεί περίπου 3.600 εκτάρια (36.000 στρέμματα), σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση, η οποία αντιμετωπίστηκε από τα εναέρια μέσα, ενώ η περίμετρος της πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα ενεργή.

Στο Βαρ, οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για την επιστροφή του μαΐστρου, καθώς υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Συνολικά επιχειρούν περίπου 4.150 πυροσβέστες: 2.500 στη Ζιρόντ, με τη συνδρομή και ελβετικής ομάδας, 500 στη Λαντ και 1.100 στο Βαρ. Παράλληλα, 1.500 στρατιώτες ενισχύουν τις επιχειρήσεις στη Ζιρόντ.

Ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν επίσης στην Κορσική και στις Άνω Άλπεις.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Ζιρόντ, Γκιγιόμ Μιλέ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι μια πυρκαγιά που δεν έχει λογική, δεν έχει κατεύθυνση. Δεν μπορεί να προβλεφθεί».

Την ίδια ώρα, ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανοτέλ, εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας, προειδοποίησε μέσω της France Inter: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δυστυχώς νέο κύμα καύσωνα. Φτάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων μας και κατευθυνόμαστε προς ένα επιχειρησιακά ανέφικτο σημείο».

Στο παραθαλάσσιο Λε Πορζ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, οι κάτοικοι δημιούργησαν αυτοσχέδιο δίκτυο εθελοντών για να στηρίξουν τους εξαντλημένους πυροσβέστες, προσφέροντάς τους φαγητό και χώρο για ξεκούραση.

Περισσότερα από 150 σπίτια έχουν καταστραφεί στην κοινότητα των 3.500 κατοίκων.

«Νομίζω ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν ξαναζήσει πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους», είπε η εθελόντρια Ναταλί Ογκονέ.

«Είμαι συντετριμμένη για αυτή την όμορφη πόλη, για τα δάση, την άγρια ζωή και τους ανθρώπους που έχασαν τόσα πολλά. Τώρα είμαστε επικεντρωμένοι στη δράση. Η δύσκολη περίοδος θα έρθει αργότερα, όταν αρχίσει η ανοικοδόμηση», πρόσθεσε.

Multiple Wildfires in Europe continue to burn out of control. A massive blaze in France is threatening the city of Bordeaux as the fire spreads close to suburban areas. pic.twitter.com/sMogn7K29x — Insider (World News) (@InsiderWN) July 26, 2026

🇫🇷🔥 FRANCE / WILDFIRE / SITUATION UPDATE 🚨 The wildfire in Gironde has now burned through more than 42,000 hectares and remains extremely intense due to continued unfavorable weather conditions. ❗️ A total of 230,000 people have now been evacuated. 🧑‍🚒 2,500 firefighters,… pic.twitter.com/pA7BtUL91R — NEXUSx (@Nexus_osintx) July 26, 2026

Μάχες με τις φλόγες και στην Ιβηρική Χερσόνησο

Την ίδια ώρα, η Ισπανία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβιλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστεγιόν.

Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ σύμφωνα με την υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άαχεσεν, οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 77.000 εκτάρια (770.000 στρέμματα). Η ίδια χαρακτήρισε τη φωτιά στην Άβιλα ως τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα.

Στην περιφέρεια της Μαδρίτης έχουν εκκενωθεί σχεδόν 30.000 κάτοικοι, ενώ η πυρκαγιά που εκτείνεται από τη Μαδρίτη έως την Άβιλα και το Τολέδο σχηματίζει μέτωπο περίπου 280 χιλιομέτρων.

Η γενική γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, δήλωσε: «Είμαστε αντιμέτωποι με μια εθνικών διαστάσεων κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εκτείνεται από την Αυτόνομη Κοινότητα της Μαδρίτης έως την επαρχία Άβιλα και την επαρχία Τολέδο. Πρόκειται για μια γιγάντια πυρκαγιά, την οποία ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει με όλες του τις δυνάμεις».

Στην επαρχία Καστεγιόν, όπου έχουν καεί περίπου 4.300 εκτάρια (43.000 στρέμματα), οι τοπικές αρχές παραδέχθηκαν ότι η φωτιά είναι «εκτός ελέγχου» και εξαιρετικά δύσκολη στην κατάσβεση.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επισκέφθηκε την πυρόπληκτη Άβιλα και ζήτησε εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

«Δύσκολες ώρες μας περιμένουν, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η νύχτα ήταν θετική όσον αφορά την εξέλιξη της φωτιάς και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισής της», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι απαιτείται «μια απάντηση κατάλληλη και ανάλογη με το μέγεθος αυτών των κλιματικών εκτάκτων αναγκών».

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς».

«Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά», ανέφερε κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων.

Oh no, the wildfire is close to Assut de l’Or Bridge in Valencia, Spain. pic.twitter.com/liQgSyAPRI — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Διασώθηκαν περισσότεροι από 400 τουρίστες

Στην Ιταλία, η Ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκι της Απουλίας.

Οι φλόγες απέκλεισαν όλες τις χερσαίες οδούς διαφυγής, με αποτέλεσμα η εκκένωση να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά θαλάσσης, με τη συνδρομή και ιδιωτικών σκαφών.