Η ντε φάκτο ανακωχή ΗΠΑ-Ιράν ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να μοιάζουν ανακουφισμένοι ύστερα από δυο συναπτές νύχτες χωρίς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν και ιρανικών αντιποίνων, που μοιάζουν να αφήνουν ανοικτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Το ύψος της μείωσης

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, κατέγραφε πτώση 5,58%, στα 91,38 δολάρια. Αυτή της αμερικανικής αντίστοιχης ποικιλίας, του WTI, υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 84,43 δολάρια.