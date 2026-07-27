Η ντε φάκτο ανακωχή ΗΠΑ-Ιράν ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου

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Διεθνή Νέα

πετρέλαιο κίνησης -τιμή-βενζίνη
Πηγή ΦΩΤΟ https://unsplash.com/
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τη Δευτέρα, καθώς επενδυτές μοιάζουν ανακουφισμένοι ύστερα από δυο νύχτες χωρίς βομβαρδισμούς ΗΠΑ-Ιράν και αντιποίνων.
  • Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε πτώση 5,58%, στα 91,38 δολάρια.
  • Η τιμή του αμερικανικού WTI υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 84,43 δολάρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να μοιάζουν ανακουφισμένοι ύστερα από δυο συναπτές νύχτες χωρίς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν και ιρανικών αντιποίνων, που μοιάζουν να αφήνουν ανοικτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Το ύψος της μείωσης

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, κατέγραφε πτώση 5,58%, στα 91,38 δολάρια. Αυτή της αμερικανικής αντίστοιχης ποικιλίας, του WTI, υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 84,43 δολάρια.

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