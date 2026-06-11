Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Ακολουθεί τον δρόμο του Χίτλερ» – «Αντισημίτης δικτάτορας» απαντά το Ισραήλ

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Σε νέα ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών επιδόθηκαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Τούρκο πρόεδρο να κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «ακολουθεί τον δρόμο του Χίτλερ», αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι σχέσεις Άγκυρας και Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή ένταση από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν τακτικά κατηγορίες και προσωπικές επιθέσεις.

Η προειδοποίηση Ερντογάν για Συρία και Λίβανο

Η νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Ερντογάν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές ενέργειες στη Συρία και τον Λίβανο συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας.

«Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν αρχίζει μόνο από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί τετελεσμένα στις γειτονικές χώρες.

Η απάντηση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του απέναντι στο Ιράν και τις οργανώσεις που στηρίζει.

«Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Όσοι ακολουθούν τον δρόμο του Χίτλερ…»

Ο Ερντογάν επανήλθε την Πέμπτη, απαντώντας προσωπικά στον Νετανιάχου.

«Όσοι ακολουθούν τον δρόμο του Χίτλερ δεν πρέπει να ξεχνούν ότι θα έχουν την ίδια τύχη με άλλους τυράννους της Ιστορίας», δήλωσε.

Παράλληλα κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε «εργοστάσιο παραγωγής δυστυχίας», υποστηρίζοντας ότι τροφοδοτείται από «αίμα και δάκρυα» και παράγει μόνο αστάθεια και χάος.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεσμεύθηκε επίσης ότι θα εργαστεί ώστε «οι υπεύθυνοι αυτών των σφαγών να λογοδοτήσουν».

Η ένταση επεκτείνεται σε Λίβανο και Συρία

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί τακτικά αεροπορικά πλήγματα και στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, όπου ζητεί τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στα νότια της χώρας.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία επιχειρεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία τερματισμού της μακρόχρονης σύγκρουσής της με το PKK, έπειτα από δεκαετίες βίας που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.