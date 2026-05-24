Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα: Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα για να σώσουν γυναίκα – Ο άγριος ξυλοδαρμός από τον σύζυγό της

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα με μία γυναίκα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, να ουρλιάζει για βοήθεια ενώ ο σύζυγός της την χτυπούσε μέσα στο σπίτι τους.

Οι φωνές της γυναίκας ήταν τόσο σπαρακτικές που γρήγορα έγιναν αντιληπτές από γείτονες οι οποίοι και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία.

Να σημειωθεί πως όλα συνέβησαν σε κεντρική και πολυσύχναστη συνοικία της πόλης.

Αν και έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ο άντρας δεν σταματούσε να την χτυπάει και παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών να σταματήσει και να ανοίξει την πόρτα εκείνος συνέχιζε τις βίαιες πράξεις του.

Εν τέλει, χρειάστηκε να κληθεί εισαγγελέας, να δώσει εντολή να μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι όπως τελικά και συνέβη. Άνδρες της ΕΛΑΣ έσπασαν την πόρτα, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν.