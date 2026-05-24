Axios: Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν – Το σχέδιο των 60 ημερών

Γεωργία Λινάρδου

Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλά στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One την Τετάρτη, στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ. (Jacquelyn Martin/AP)
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλά στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One την Τετάρτη, στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ. (Jacquelyn Martin/AP)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, ο ιστότοπος Axios δημοσιεύει την κρίσιμη πληροφορία πως ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

New York Times: Υποχωρεί το Ιράν για να σταματήσουν όλες οι μάχες, συμφωνώντας στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Το προσχέδιο των 60 ημερών κατά το Axios

  • Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, δίχως τέλη διέλευση. Το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες από την περιοχή και έτσι να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των πλοίων.
  • Σε αντάλλαγμα αυτού, οι ΗΠΑ  θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν εξαιρέσεις σε κυρώσεις ώστε να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Axios, στο προσχέδιο της συμφωνίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Τι λέει το Ιράν και σε τι συμφωνεί

Φαίνεται πως ο σκληρός πυρήνας των αποφάσεων στο Ιράν να έδωσε προφορικές δεσμεύσεις στις ΗΠΑ για όσα διατίθενται να κάνει σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου -σε υψηλό βαθμό- ουρανίου.

Ιράν-Fars: Δεν ισχύει ο ισχυρισμός του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Αν όλα πάνε καλά, όπως αναφέρει το Axios, οι ΗΠΑ προτίθενται να συμφωνήσουν επίσης στη διαπραγμάτευση την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να τοποθετηθεί επ’ αυτού μετά από αίτημα του Reuters.

Ντόναλντ Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και τα τελικά σημεία της συμφωνίας, αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, ενώ τόνισε πως τα «τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν».

Συνομιλία Μακρόν με Τραμπ για την εύρεση διπλωματικής λύσης με το Ιράν – Προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι και τον Υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον Στρατάρχη Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέντ Σαχ του Πακιστάν, τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με ένα Μνημόνιο Κατανόησης που αφορά την ΕΙΡΗΝΗ».

Το Ιράν αν και αρχικά φαίνεται πως διέψευσε -μέσω του πρακτορείου Fars– τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ περί μιας συμφωνίας που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και με τα Στενά του Ορμούζ να ανοίγουν ξανά, στη συνέχεια με δηλώσεις τους στους New York Times, ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως η Τεχεράνη συμφώνησε σε «ένα μνημόνιο κατανόησης που θα σταματήσει τις μάχες και θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι παίρνει 35 συμπληρώματα την ημέρα: «Αυτά είναι τα μυστικά ομορφιάς μου»

Απώλεια βάρους: Πώς να διατηρήσετε τη μυϊκή μάζα σας, ακόμη κι αν παίρνετε GLP-1

Nέο έκτακτο επίδομα παιδιού από 150 ευρώ: Ποιοι αναμένεται να μείνουν εκτός πληρωμής τον Ιούνιο και γιατί

Τσάφος: Λογιστικό σφάλμα στη σύγκριση τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας – Ε.Ε.

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική υπηρεσία «First VPN» που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 25 ομάδες ransomware – Παγκόσμια επιχείρηση ...

Η Oura καταθέτει αίτηση για την είσοδό της στο χρηματιστήριο
περισσότερα
09:18 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Τι απαντά το Βρετανικό Μουσείο για τη νέα συζήτηση στην UNESCO για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

«Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια “Συνεργασία για τον Παρθενώνα” συνεχίζονται και είναι επο...
07:58 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Κύπρος: Στις κάλπες 569.182 ψηφοφόροι για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές – Το διακύβευμα και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα 569.182 ψηφοφόροι στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της...
07:47 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ρωσικός πύραυλος έπεσε κοντά σε σχολείο στο Κίεβο – Τι δηλώνει για την επίθεση ο δήμαρχος

Φωτιά ξέσπασε σε σχολείο του Κιέβου μετά από επίθεση με ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες...
06:21 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

New York Times: Υποχωρεί το Ιράν για να σταματήσουν όλες οι μάχες, συμφωνώντας στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Παρ’ όλο που το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars διέψευσε τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν