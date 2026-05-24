Axios: Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν – Το σχέδιο των 60 ημερών

Επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, ο ιστότοπος Axios δημοσιεύει την κρίσιμη πληροφορία πως ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το προσχέδιο των 60 ημερών κατά το Axios

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, δίχως τέλη διέλευση. Το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες από την περιοχή και έτσι να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των πλοίων.

Σε αντάλλαγμα αυτού, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν εξαιρέσεις σε κυρώσεις ώστε να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Axios, στο προσχέδιο της συμφωνίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Τι λέει το Ιράν και σε τι συμφωνεί

Φαίνεται πως ο σκληρός πυρήνας των αποφάσεων στο Ιράν να έδωσε προφορικές δεσμεύσεις στις ΗΠΑ για όσα διατίθενται να κάνει σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου -σε υψηλό βαθμό- ουρανίου.

Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Αν όλα πάνε καλά, όπως αναφέρει το Axios, οι ΗΠΑ προτίθενται να συμφωνήσουν επίσης στη διαπραγμάτευση την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να τοποθετηθεί επ’ αυτού μετά από αίτημα του Reuters.

Ντόναλντ Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και τα τελικά σημεία της συμφωνίας, αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, ενώ τόνισε πως τα «τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι και τον Υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον Στρατάρχη Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέντ Σαχ του Πακιστάν, τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με ένα Μνημόνιο Κατανόησης που αφορά την ΕΙΡΗΝΗ».

Το Ιράν αν και αρχικά φαίνεται πως διέψευσε -μέσω του πρακτορείου Fars– τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ περί μιας συμφωνίας που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και με τα Στενά του Ορμούζ να ανοίγουν ξανά, στη συνέχεια με δηλώσεις τους στους New York Times, ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως η Τεχεράνη συμφώνησε σε «ένα μνημόνιο κατανόησης που θα σταματήσει τις μάχες και θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ».