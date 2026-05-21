Axios: Τεταμένη η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου μετά τη νέα πρόταση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ, Μπένιαμιν Νετανιάχου
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανταλλάσσουν χειραψία στο μουσείο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, Τρίτη 23 Μαΐου 2017. (AP Photo/Sebastian Scheiner, File)
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν το βράδυ της Τρίτης (19/5) μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τις νέες προσπάθειες διαμεσολάβησης από διάφορα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios, η οποία επικαλέστηκε μια αμερικανική και δύο ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση της συνομιλίας.

Η πρόταση που διαμορφώνεται -η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, συντάχθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν με τη συμβολή περιφερειακών μεσολαβητών όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος- προβλέπει την υπογραφή «επιστολής προθέσεων» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίξει 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για θέματα όπως η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο μια αμερικανική πηγή που συμμετείχε στη τηλεφωνική συνομιλία.

Οι δύο ηγέτες διαφώνησαν σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, καθώς ο Νετανιάχου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το πλαίσιο αυτό, πιστεύοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν στρατιωτική πίεση στο Ιράν για να αποδυναμώσουν περαιτέρω το καθεστώς καταστρέφοντας τις κρίσιμες υποδομές του, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η αμερικανική πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου «είχε πάρει φωτιά μετά την τηλεφωνική συνομιλία», αν και ισραηλινές πηγές επισημαίνουν ότι ο Νετανιάχου «ανησυχεί πάντα» για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ακόμη και σε φάσεις που είχαν αποτύχει στο παρελθόν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση αυτή στο Axios.

Οι μεσολαβητές εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για να γεφυρώσουν τις διαφορές σχετικά με την τελευταία πρόταση του Πακιστάν, ενώ το Κατάρ παρουσίασε πρόσφατα στις ΗΠΑ και το Ιράν ένα νέο σχέδιο, σύμφωνα με δύο αραβικές πηγές και μία ισραηλινή πηγή που μίλησαν στο Axios, αν και μια τέταρτη πηγή από το Κατάρ αναφέρει ότι δεν υπάρχει ξεχωριστό σχέδιο από το Κατάρ και ότι η Ντόχα στοχεύει μόνο στη βελτίωση του πακιστανικού σχεδίου.

Οι τρέχουσες προσπάθειες στοχεύουν στην εξασφάλιση ισχυρότερων δεσμεύσεων από τους Ιρανούς όσον αφορά τον περιορισμό του πυρηνικού τους προγράμματος και καλύτερων εγγυήσεων από τις ΗΠΑ για τη σταδιακή αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων που τηρούνται στο εξωτερικό, σύμφωνα με την έκθεση.

Το Κατάρ έστειλε αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες σχετικά με το τελευταίο σχέδιο, όπως έκανε και το Πακιστάν, προσθέτει η έκθεση.

