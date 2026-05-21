Οι ΗΠΑ αναμένουν τον Ραούλ Κάστρο να εμφανιστεί για το ένταλμα σύλληψης «αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο» – «Απαράδεκτες» οι κατηγορίες για την Κούβα

Η Ουάσινγκτον αναμένει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», αφού του ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, δήλωσε ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς. Από την πλευρά της η Κούβα καταδικάζει τις «απαράδεκτες» κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της χώρας.

«Η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαϊάμι, ο Τοντ Μπλανς.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και στο Πεντάγωνο.

Ο Μπλανς αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του.

Καταδικάζει τις «απαράδεκτες» κατηγορίες η Κούβα

Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Κούβας καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις «απαράδεκτες κατηγορίες» που απήγγειλαν οι ΗΠΑ εναντίον του Ραούλ Κάστρο.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη και επαίσχυντη πράξη πολιτικής πρόκλησης», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και διαβάστηκε ολόκληρη στην κρατική τηλεόραση.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην οργάνωση Κουβανοαμερικανών εξόριστων «Brothers to the Rescue» και η Κούβα υπερασπίστηκε την κατάρριψη των αεροσκαφών, αναφέροντας ότι προέβη σε αυτή την ενέργεια αφού οι ΗΠΑ αγνόησαν τις επανειλημμένες καταγγελίες της σχετικά με εισβολή στον εναέριο χώρο της.

«Είναι εξαιρετικά κυνικό το γεγονός ότι αυτή η κατηγορία διατυπώνεται από την ίδια κυβέρνηση που έχει δολοφονήσει σχεδόν 200 άτομα και έχει καταστρέψει 57 σκάφη σε διεθνή ύδατα της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, μακριά από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δυσανάλογη χρήση στρατιωτικής δύναμης», ανέφερε η δήλωση.

Υπογράμμισε επίσης ότι η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Κάστρο αποτελεί μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η «συλλογική τιμωρία» εναντίον των Κουβανών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ ανέφερε ότι η Κούβα ενήργησε νόμιμα για την υπεράσπιση του εδάφους της καταρρίπτοντας τα αεροσκάφη και ανέφερε ότι η απαγγελία κατηγοριών φαίνεται να έχει ως στόχο να δικαιολογήσει στρατιωτική δράση εναντίον της Κούβας, κάτι που, όπως είπε, θα ήταν λάθος.

«Η υποτιθέμενη κατηγορία εναντίον του στρατηγού Ραούλ Κάστρο Ρουζ, την οποία μόλις ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, αποδεικνύει απλώς την αλαζονεία και την απογοήτευση που προκαλεί στους εκπροσώπους της αυτοκρατορίας η ακλόνητη σταθερότητα της Κουβανικής Επανάστασης, καθώς και η ενότητα και η ηθική δύναμη της ηγεσίας της.