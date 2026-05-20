ΗΠΑ – Κούβα στα πρόθυρα σύγκρουσης: Ομοσπονδιακή δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο – Ο «αόρατος» ηγέτης της Αβάνας στο στόχαστρο του Τραμπ

Η Ουάσινγκτον και η Αβάνα βρίσκονται στα πρόθυρα μιας σύγκρουσης, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) των ΗΠΑ εξέδωσε ομοσπονδιακό κατηγορητήριο εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο επιθετική ενέργεια της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα με στόχο την ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος που κυβερνά το νησί εδώ και έξι δεκαετίες.

Την ίδια ώρα, η Κούβα μαστίζεται από μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση ενώ οι ΗΠΑ απειλούν ανοιχτά με στρατιωτική δράση.

Το κατηγορητήριο για το περιστατικό του 1996

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του δικτύου CBS, οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα εναντίον του 94χρονου πολιτικού ηγέτη αφορούν:

Συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων

Τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία

Δύο κατηγορίες για καταστροφή αεροσκαφών

Μαζί με τον Κάστρο κατηγορούνται ακόμη πέντε άτομα, ανάμεσα στα οποία και ένας πιλότος μαχητικού.

Η υπόθεση αφορά το τραγικό περιστατικό της 24ης Φεβρουαρίου 1996, όταν τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν όταν τα αεροσκάφη τους καταρρίφθηκαν από τον στρατό της Κούβας κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής στα Στενά της Φλόριντα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ίδιος ο Ραούλ Κάστρο φέρεται να έδωσε την εντολή να εξαπολύσουν πυρ.

Τα θύματα, οι Αρμάντο Αλεχάντρε Τζούνιορ, Κάρλος Κόστα, Μάριο ντε λα Πένια και Πάμπλο Μοράλες, επέβαιναν σε δύο μικρά αεροσκάφη τύπου Cessna της εθελοντικής οργάνωσης εξόριστων «Αδελφοί για τη Διάσωση» (Brothers to the Rescue) με έδρα το Μαϊάμι.

Η οργάνωση χτένιζε τα 90 μίλια θαλάσσης μεταξύ Κούβας και Φλόριντα Κις για τον εντοπισμό προσφύγων, όταν τα αεροπλάνα τους χτυπήθηκαν από πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη MiG της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας.

Η επίσημη ανακοίνωση της δίωξης έγινε με φόντο τον εμβληματικό «Πύργο της Ελευθερίας» (Freedom Tower) στο Μαϊάμι, το μέρος όπου περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Κουβανοί πρόσφυγες καταγράφηκαν ως μετανάστες μεταξύ 1962 και 1974, έχοντας δραπετεύσει από την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο το 1959.

🚨 The U.S. Department of Justice announces the indictment of Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. THE UNITED STATES & PRESIDENT TRUMP WILL NOT FORGET ITS CITIZENS. pic.twitter.com/LmyXDzKpus — The White House (@WhiteHouse) May 20, 2026



Αν και ο Ραούλ Κάστρο αποχώρησε από την προεδρία το 2018 και παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας τρία χρόνια αργότερα, παραμένει μία από τις ισχυρότερες φιγούρες στην πολιτική της χώρας – ο αδελφός του, Φιντέλ, πέθανε το 2016 σε ηλικία 90 ετών.

Παραμένει ωστόσο εξαιρετικά αβέβαιο αν θα βρεθεί ποτέ ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να λογοδοτήσει.

Πόλεμος αναρτήσεων στο X

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε μια σφοδρή λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, απευθύνθηκε στον κουβανικό λαό με ανάρτησή του στα ισπανικά.

«Ο λόγος για τον οποίο αναγκάζεστε να επιβιώνετε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα δεν οφείλεται σε πετρελαϊκό αποκλεισμό από την Αμερική», έγραψε.

«Το ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα ή τρόφιμα είναι επειδή οι άνθρωποι που τα ελέγχουν έχουν λεηλατήσει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά τίποτα δεν χρησιμοποιήθηκε για να βοηθηθεί ο λαός», εξήγησε.



Η απάντηση από την Αβάνα ήταν άμεση, με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Κούβας, Κάρλος Κόσιο, να αντεπιτίθεται μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

«Ο λόγος για τον οποίο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ψεύδεται τόσο επανειλημμένα και ασυνείδητα όταν αναφέρεται στην Κούβα και προσπαθεί να δικαιολογήσει την επιθετικότητα που επιβάλλεται στον κουβανικό λαό δεν είναι άγνοια ή ανικανότητα», σημείωσε.

«Γνωρίζει καλά ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια τόσο σκληρή και αδυσώπητη επιθετικότητα».

La razón por la que el Sec de Estado de EEUU miente tan reiterada e inescrupulosamente al referirse a Cuba y tratar de justificar la agresión a la que somete al pueblo cubano, no es ignorancia o incompetencia. Sabe bien que no hay excusa para una agresión tan cruel y despiadada. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 20, 2026

«Ημέρα δόξας» για τους Κουβανοαμερικανούς βουλευτές

Νωρίτερα, στην Ουάσινγκτον, μια ομάδα Κουβανοαμερικανών μελών του Κογκρέσου χαιρέτισε τη δίωξη του Κάστρο σε συνέντευξη Τύπου.

Η Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ, που εκπροσωπεί τη νότια Φλόριντα, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ένδοξη μέρα για εκείνους τους Κουβανούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους χωρίς τη θέλησή τους, τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε στην πόλη του Μαϊάμι, μόνο και μόνο εξαιτίας της σκληρότητας και της κακίας μιας ομάδας γκάνγκστερ, της οικογένειας Κάστρο, που δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να καταλάβουν το νησί για να το μετατρέψουν σε δική τους επιχείρηση».

«Έπειτα από έξι δεκαετίες τραγωδίας, αθλιότητας, θλίψης, οι Κουβανοί θα είναι σύντομα ελεύθεροι, και δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τη χαρά που νιώθουν».

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Φλόριντα, Κάρλος Χιμένεθ, τόνισε ότι οι εθελοντές της οργάνωσης «Αδελφοί για τη Διάσωση» προσπαθούσαν απλώς να σώσουν ζωές.

Η Σαλαζάρ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι Κουβανοί στο νησί θα συνεχίσουν να αντιδρούν στην πίεση των ΗΠΑ και στη δίωξη του Κάστρο ξεσηκώνοντας διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησής τους, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές τελεσίγραφο.

«Το μήνυμα είναι για την οικογένεια Κάστρο: καταλάβετε το καλά αυτό, οι μέρες σας τελείωσαν», δήλωσε. «Ένα ομοσπονδιακό κατηγορητήριο είναι σοβαρή υπόθεση. Ο [πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς] Μαδούρο πίστευε ότι ο Τραμπ αστειευόταν… και δείτε πού βρίσκεται ο Μαδούρο σήμερα, σε μια ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη».

«Έτσι, στέλνουμε το μήνυμα στην οικογένεια Κάστρο, ήρθε η ώρα να φύγετε. Ήρθε η ώρα να ακούσετε το σήμα από τον Λευκό Οίκο, μην πέσετε στην άβυσσο. Έχετε την επιλογή να μην καταλήξετε εκεί που βρίσκεται ο Μαδούρο. Μπορείτε να φύγετε τώρα και να αφήσετε το νησί στα χέρια των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, στα χέρια της ελευθερίας, ώστε το πεπρωμένο να οδηγήσει την Κούβα σε ένα διαφορετικό μέρος», πρόσθεσε.

Στρατιωτική σύγκρουση και Γκουαντάναμο

Τα δραματικά γεγονότα της Τετάρτης έρχονται να προστεθούν στην ήδη εκρηκτική ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο χωρών, η οποία πυροδοτήθηκε περαιτέρω έπειτα από δημοσίευμα του ιστότοπου Axios.

Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η Αβάνα απέκτησε περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και συζήτησε σχέδια για τη χρήση τους με σκοπό να επιτεθεί στην αμερικανική ναυτική βάση στο Γκουαντάναμο, σε σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και στο Κι Γουέστ της Φλόριντα.

Το δημοσίευμα του Axios επισημαίνει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση Τραμπ ως πρόσχημα για μια στρατιωτική επίθεση, παρόμοια με εκείνη που ανέτρεψε τον Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Απαντώντας στις απειλές, ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, προειδοποίησε με ανάρτησή του στο X ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ εναντίον της χώρας του θα οδηγούσε σε «λουτρό αίματος».

Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026



«Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή», ξεκαθάρισε.

Ραούλ Κάστρο: Ο «αρχιτέκτονας» της κουβανικής επανάστασης

Παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει πλέον κανέναν επίσημο τίτλο, ο Ραούλ Κάστρο εξακολουθεί να αποτελεί τον αόρατο αλλά πανίσχυρο πόλο εξουσίας στην Αβάνα.

Σε ηλικία 94 ετών, ο άνθρωπος που για δεκαετίες βρισκόταν στη σκιά του χαρισματικού αδελφού του, Φιντέλ, αναδεικνύεται σύμφωνα με αναλυτές σε πρόσωπο-κλειδί όχι μόνο για τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Κούβας, αλλά και για τις μυστικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με την κυβέρνηση Τραμπ, με φόντο την τρέχουσα κρίσιμη αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας.

Ο ηγέτης της Επανάστασης και η πορεία προς την κορυφή

Ο Ραούλ Κάστρο υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας της Κούβας για 49 ολόκληρα χρόνια, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της χώρας για 12 έτη, παραμένοντας στο ύπατο αξίωμα μέχρι το 2018, όταν ανέλαβε τα ηνία μετά την αποχώρηση του Φιντέλ λόγω ασθενείας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κούβας εξακολουθούν να αναφέρονται σε αυτόν με σεβασμό ως «τον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης», ο οποίος, μαζί με τον αδελφό του, βοήθησε να καθοδηγηθεί η εξέγερση του 1959 που ανέτρεψε έναν δικτάτορα ευθυγραμμισμένο με τις ΗΠΑ.

Αν και σήμερα είναι εμφανώς εξασθενημένος, αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής και δυσκολία στην ομιλία, συνεχίζει να δίνει το παρόν σε σημαντικές εκδηλώσεις.

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου, όταν εθεάθη να φορά τη στρατιωτική του στολή σε παρέλαση για την Παγκόσμια Ημέρα των Εργαζομένων.

Παρά το γεγονός ότι στα νιάτα του ήταν γνωστός ως δεινός πότης με ιδιαίτερη αδυναμία στα σφηνάκια σκέτης βότκας —καθώς είχε σπουδάσει στη Μόσχα και ήταν θαυμαστής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης— ο Ραούλ Κάστρο έχει γεράσει αξιοσημείωτα καλά, όπως δήλωσε στους New York Times ο πρώην προσωπάρχης του, Αλκιβιάδης Ιντάλγκο, ο οποίος αυτομόλησε στη Φλόριντα με σχεδία το 2002.

«Το γεγονός παραμένει ότι όσο είναι ζωντανός, θα συνεχίσει να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την πορεία της χώρας», τόνισε.

Η διαφορά με τον Φιντέλ και η οικοδόμηση του κράτους

Ενώ ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος πέθανε το 2016, ήταν ο χαρισματικός ηγέτης της επανάστασης, ο Ραούλ έδειχνε ικανοποιημένος με το να παραμένει στο παρασκήνιο.

«Ο Ραούλ και ο Φιντέλ ήταν δραματικά διαφορετικοί», δήλωσε ο Μπράιαν Λατέλ, επί χρόνια αναλυτής της CIA για θέματα Κούβας.

«Ο Φιντέλ ήταν ο σκηνοθέτης, ήταν ο κυκλοθυμικός και ο δημιουργικός. Ο Ραούλ έκανε όλη τη δουλειά στα παρασκήνια».

Μετά την επικράτηση της επανάστασης, ήταν ο Ραούλ Κάστρο εκείνος που έχτισε τις νέες Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες απέκρουσαν την καταστροφική εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων που είχε οργανώσει η CIA.

Όταν μάλιστα ο Φιντέλ Κάστρο ανακήρυξε την Κούβα κομμουνιστικό κράτος το 1961, ο Ραούλ ανέλαβε το βαρύ έργο της οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας.

Ως υπουργός Άμυνας υπό την ηγεσία του αδελφού του, καθοδήγησε επίσης τη δημιουργία της GAESA, ενός τεράστιου στρατιωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, ο οποίος περιλαμβάνει ξενοδοχεία, καταστήματα, πρατήρια καυσίμων και πολλές άλλες επιχειρήσεις, και θεωρείται σήμερα η ισχυρότερη οικονομική δύναμη στην Κούβα.

Από τις μεταρρυθμίσεις στη διατήρηση του ελέγχου

Κάποτε, οι ειδικοί θεωρούσαν τον Ραούλ Κάστρο ως έναν δυνητικό φορέα αλλαγής, καθώς ο ίδιος χαλάρωσε μερικές από τις πιο αυστηρές κομμουνιστικές οικονομικές πολιτικές της κουβανικής κυβέρνησης, επιτρέποντας, για παράδειγμα, στους Κουβανούς να αγοράζουν και να πουλούν σπίτια και οχήματα.

Το 2015, αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και έναν χρόνο αργότερα υποδέχτηκε τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα στην Αβάνα.

Ωστόσο, παρά τα ανοίγματα αυτά, φρόντισε να διατηρήσει τον ασφυκτικό πολιτικό έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος στο μονοκομματικό σύστημα του νησιού, κρατώντας ανέπαφο τον κατασταλτικό μηχανισμό κρατικής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Guardian, New York Times