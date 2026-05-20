Τραγωδία στον Άγιο Στέφανο: Μηχανή προσέκρουσε σε νταλίκα – Νεκρός ο οδηγός

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 20 Μαΐου 2026, στον Άγιο Στέφανο, με θύμα έναν οδηγό μηχανής.

Σύμφωνα με τον ANT1, ο δικυκλιστής κινούνταν στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, όταν αιφνιδιάστηκε από απότομο φρενάρισμα νταλίκας και ανήμπορος να αντιδράσει προσέκρουσε πάνω της.

Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση και έχασε τη ζωή του στο σημείο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

