Φωκάς Ευαγγελινός: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί» – Η ανάρτηση για τη Eurovision 2026

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Φωκάς Ευαγγελινός
Φωτογραφία: INTIME
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη Eurovision 2026, πραγματοποίησε ο Φωκάς Ευαγγελινός στο προφίλ του στο Instagram, την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο creative director της ελληνικής συμμετοχής, μίλησε για τη φετινή διαδρομή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί».

Φωκάς Ευαγγελινός για 10η θέση στη Eurovision: «Κι εγώ στενοχωρήθηκα και ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε»

Συγκεκριμένα, ο Φωκάς Ευαγγελινός δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την πορεία της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2026. Στις φωτογραφίες βλέπουμε τον creative director μαζί με τον Akyla και τους συνεργάτες τους, καθώς και τον φετινό μας εκπρόσωπο στη σκηνή του διαγωνισμού.

Φωκάς Ευαγγελινός
Φωτογραφία: Instagram/fokasevagelinos

«Ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων»

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, στη λεζάντα της ανάρτησής του έχει γράψει: «Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια.

Φωκάς Ευαγγελινός: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν ως χορευτής με τον Γιώργο Μαρίνο – Βγαίναμε αγγελούδια εμείς, γυμνοί»

Μαζί με τον Akyla και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από την σημερινή γενιά – μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια. Αυτό που κρατώ περισσότερο από την φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία!

Φωκάς Ευαγγελινός: Το άγνωστο περιστατικό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη – Η φωτογραφία που του άλλαξε τη ζωή – ΒΙΝΤΕΟ

Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!!». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fokas Evagelinos (@fokasevagelinos)

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πανελλήνιες 2026: 10 απλά μέτρα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση

Άσθμα: Το 9% των Ελλήνων πάσχει από βρογχικό άσθμα- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται ...

ΟΔΔΗΧ: Στα 400,5 δισ. ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο 2026 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Παράδοξη σύνδεση μεταξύ βιταμίνης D και πόνου μετά από επέμβαση καρκίνου του μαστού – Τι αποκάλυψε νέα μελέτη

Windows 11: 4 εύκολα κόλπα για να επιταχύνετε το PC σας χωρίς επιπλέον λογισμικό
περισσότερα
17:46 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κώστας Τουρνάς: «Έχω σκεφτεί να σταματήσω το τραγούδι, οι αντοχές δεν είναι πάντα οι ίδιες»

Μία συνέντευξη στο «Buongiorno» έδωσε ο Κώστας Τουρνάς. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, με την μεγ...
16:49 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Βασίλης Καλλίδης: «Κινδύνεψα σωματικά μία φορά, όταν επισκέφτηκα ένα ενεργό ηφαίστειο – Εκεί μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου»

Καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλου και την Τζένη Μελίτα, ήταν ο Βασίλ...
12:10 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Μικρούτσικος: «Αν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση»

«Όταν έχω ολοκληρώσει όλους μου τους κύκλους στην τηλεόραση, με τα μεγαλύτερα ρεκόρ και μια δε...
09:46 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Βίκυ Σταυροπούλου: «Όταν χώρισα, είχα ενοχές μην χρεωθεί μία λάθος επιλογή μου η Δανάη στο μεγάλωμά της»

Μια πιο προσωπική πλευρά της μοιράστηκε η Βίκυ Σταυροπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν