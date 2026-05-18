Φωκάς Ευαγγελινός για 10η θέση στη Eurovision: «Κι εγώ στενοχωρήθηκα και ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε»

«Κι εγώ στενοχωρήθηκα και ήθελα κάτι παραπάνω» δήλωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός με την τελική κατάταξη του Ακύλα στη 10η θέση στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραδέχτηκε στις δηλώσεις του στις κάμερες ότι απογοητεύτηκε από το αποτέλεσμα, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ελληνική αποστολή εργάστηκε με αφοσίωση και αγάπη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όπως τόνισε, «Ο Akylas πραγματικά, τέσσερις μήνες τώρα, έχει κάνει τους Έλληνες χαρούμενους. Κι εγώ αυτό κρατάω. Δεν είναι απλό πράγμα η σκηνή της Eurovision, ούτε τα αποτελέσματα, αλλά είναι στη 10η θέση».

Και συνέχισε λέγοντας: «ΟΚ, ούτε εγώ κάνω τον ψύχραιμο. Κι εγώ στενοχωρήθηκα. Κι εγώ ήθελα να είναι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, και αυτό που κάναμε, το κάναμε με πραγματική αγάπη».

