Φωκάς Ευαγγελινός για 10η θέση στη Eurovision: «Κι εγώ στενοχωρήθηκα και ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε»

Εύη Κατσώλη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Eurovision Φωκάς Ευαγγελινός
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Κι εγώ στενοχωρήθηκα και ήθελα κάτι παραπάνω» δήλωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός με την τελική κατάταξη του Ακύλα στη 10η θέση στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραδέχτηκε στις δηλώσεις του στις κάμερες ότι απογοητεύτηκε από το αποτέλεσμα, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ελληνική αποστολή εργάστηκε με αφοσίωση και αγάπη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όπως τόνισε, «Ο Akylas πραγματικά, τέσσερις μήνες τώρα, έχει κάνει τους Έλληνες χαρούμενους. Κι εγώ αυτό κρατάω. Δεν είναι απλό πράγμα η σκηνή της Eurovision, ούτε τα αποτελέσματα, αλλά είναι στη 10η θέση».

Και συνέχισε λέγοντας: «ΟΚ, ούτε εγώ κάνω τον ψύχραιμο. Κι εγώ στενοχωρήθηκα. Κι εγώ ήθελα να είναι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, και αυτό που κάναμε, το κάναμε με πραγματική αγάπη».

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εξατομικευμένο εμβόλιο δίνει ελπίδα για επιθετικό καρκίνο του εγκεφάλου – Ασθενής χωρίς υποτροπή σχεδόν 5 χρόνια μετά

Καρκίνος του στομάχου: Τα 9 διακριτικά συμπτώματα που πολλοί αγνοούν

Εφορία: Τι εξετάζει η ΑΑΔΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Πετρέλαιο: Πάνω από 111 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ένα κρυφό όριο επιτρέπει τον έλεγχο στους έλικες των υγρών κρυστάλλων – Φέρνει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες

Επείγουσα προειδοποίηση της Microsoft για κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στον Exchange Server
περισσότερα
10:44 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 18/5/2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, τη Δευτέρα 18 Μ...
10:30 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Akylas: Ακυρώθηκε η εμφάνισή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Τι συνέβη

Ο διαγωνισμός της Eurovision τελείωσε και όπως συνηθίζεται, οι εκπρόσωποι της Ελλάδας εμφανίζο...
07:15 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive και Maison & Decoration

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive και Maison & Decoration InStyl...
07:07 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18/5)

Το ματς Άρσεναλ – Μπέρνλι για την Premier League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μετα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν