Akylas: Ακυρώθηκε η εμφάνισή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Τι συνέβη

Ο διαγωνισμός της Eurovision τελείωσε και όπως συνηθίζεται, οι εκπρόσωποι της Ελλάδας εμφανίζονται με την επιστροφή τους στην Ελλάδα για την πρώτη συνέντευξή τους στις εκπομπές της ΕΡΤ.

Έτσι και για σήμερα, Δευτέρα (18/5) ήταν προγραμματισμένο ο Akylas να εμφανιστεί στην εκπομπή, «Πρωίαν σε είδον» με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά.

Όμως, μια ξαφνική αδιαθεσία θα τον κρατήσει μακριά από το πλατό.

Σημειώνεται ότι ο Akylas κατέκτησε τη 10η θέση στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς με το τραγούδι του «Ferto».