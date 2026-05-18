Νέα Υόρκη: Ο «Ιππότης της Ασφάλτου» έφαγε κλήση… ενώ είναι ακίνητος εδώ και 10 χρόνια – «Έχει κανείς το τηλέφωνο του Χάσελχοφ;»

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν ένα μουσείο στο Ιλινόις έλαβε κλήση για τροχαία παράβαση από τις αρχές της Νέας Υόρκης, οι οποίες υποστήριζαν ότι το αντίγραφο του θρυλικού αυτοκινήτου από τη σειρά «Ο Ιππότης της Ασφάλτου» (Knight Rider) καταγράφηκε από κάμερα ταχύτητας.

Το παράδοξο; Το όχημα είναι ακινητοποιημένο εδώ και πάνω από μία δεκαετία, αναφέρει η ιστοσελίδα UPI.

Το χρονικό της «παράβασης»

Το Μουσείο Volo αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έλαβε ταχυδρομικώς μια ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία μια Pontiac Firebird Trans Am του 1982 -πιστό αντίγραφο του KITT, του διάσημου ομιλούντος αυτοκινήτου της τηλεοπτικής σειράς των ’80s- «συνελήφθη» από κάμερα να τρέχει με 57 χλμ/ώρα σε ζώνη με όριο 40 χιλιόμετρα, στη λεωφόρο Ocean Parkway της Νέας Υόρκης.

Η φωτογραφία από την κάμερα της τροχαίας έδειχνε ένα όχημα να φέρει μια διακοσμητική πινακίδα της Καλιφόρνια που έγραφε «KNIGHT» (Ιππότης), η οποία συμπίπτει απόλυτα με την πινακίδα που έχει το αυτοκίνητο του μουσείου.

«Το επίσημο σύστημά τους συνέδεσε τη διακοσμητική πινακίδα με το Μουσείο Volo και μας ήρθε ένας λογαριασμός 50 δολαρίων», ανέφερε το μουσείο στην ανάρτησή του.

«Πιστεύαμε ότι ήταν αστείο»

Οι υπεύθυνοι του μουσείου ξεκαθάρισαν αμέσως ότι ο δικός τους KITT δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση του εδώ και χρόνια, ενώ έχει να οδηγηθεί σε δημόσιο δρόμο πάνω από δέκα χρόνια.

Ο Τζιμ Βοϊντίλα, διευθυντής μάρκετινγκ του μουσείου, δήλωσε στην εφημερίδα USA Today: «Είμαστε διάσημοι για τη μεγάλη συλλογή μας από αυτοκίνητα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, οπότε στην αρχή νομίζαμε ότι επρόκειτο για αστείο. Στη συνέχεια το αναζητήσαμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Νέας Υόρκης και ήταν όντως αληθινό».

Μιλώντας στο δίκτυο News 12, ο Βοϊντίλα εξήγησε ότι η πινακίδα του μουσείου δεν είναι καν πραγματική. «Είναι απλώς μια διακοσμητική πινακίδα. Τις πουλάμε αυτές στο κατάστημα δώρων μας», εξήγησε.

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ «μας χρωστάει 50 δολάρια»

Το μουσείο αντιμετώπισε το γεγονός με χιούμορ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πρωταγωνιστής της σειράς, Ντέιβιντ Χάσελχοφ, μάλλον… βγήκε κρυφά για μια βόλτα.

«Έχει κανείς τον αριθμό του Χάσελχοφ; Μας χρωστάει 50 δολάρια», αστειεύτηκε το μουσείο στα social media.

Για την ιστορία, το μουσείο έχει ήδη ζητήσει ακρόαση για να προσβάλει δικαστικά την κλήση. Πάντως, το Τμήμα Μεταφορών της Νέας Υόρκης πήρε θέση για το μπέρδεμα, δηλώνοντας ότι η κλήση εκδόθηκε από λάθος και θα ακυρωθεί.