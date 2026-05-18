Από μια μικρή ενόχληση σε μάχη ζωής: Η συγκλονιστική ιστορία 32χρονου που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο

Οι περισσότεροι πονοκέφαλοι είναι ακίνδυνοι, υπάρχουν όμως ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να αγνοούνται. Η ιστορία ενός άνδρα αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης, όταν ένα σύμπτωμα αλλάζει σε ένταση, συχνότητα ή τρόπο εμφάνισης. Ο 32χρονος απέδωσε τους σύντομους αλλά έντονους πονοκεφάλους του σε κάτι παροδικό ώσπου να διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο.

Το επίμονο σύμπτωμα πριν τη διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή

Όταν ο Nico Archdale σηκωνόταν από το κρεβάτι κάθε πρωί, ένιωθε έναν οξύ, διαπεραστικό πόνο που τελείωνε σχεδόν αμέσως μόλις άρχιζε. «Άρχισα να έχω πονοκεφάλους. Ξυπνούσα και μόλις καθόμουν ένιωθα αυτή την ξαφνική, έντονη έκρηξη πόνου στο κεφάλι μου που κρατούσε λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν οξύς αλλά πολύ σύντομος και μετά ένιωθα εντελώς καλά. Επειδή διαρκούσαν τόσο λίγο, δεν φαινόταν κάτι σοβαρό. Ήταν εύκολο να το παραβλέψω και να συνεχίσω τη μέρα μου κανονικά».

Ο 32χρονος από την Ουαλία, ειδικός στα άλογα, λέει ειρωνικά ότι οι πονοκέφαλοι ξεκίνησαν αμέσως μόλις είχε αποφασίσει να φροντίσει περισσότερο την υγεία του: «Προσπαθούσα να παραμένω συνεπής με τη ρουτίνα μου – να είμαι δραστήριος, να τρώω σωστά και γενικά να προσέχω τον εαυτό μου».

Από μια μικρή ενόχληση στη διάγνωση του καρκίνου

Οι πονοκέφαλοι αυξήθηκαν σταδιακά σε συχνότητα. Όταν πλέον διήρκεσαν τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, αναζήτησε ιατρική συμβουλή. «Συμπτώματα όπως ο βήχας, το φτέρνισμα ή ακόμα και το σκύψιμο τους πυροδοτούσαν. Δεν υπήρξε μια δραματική στιγμή που κατάλαβα το πρόβλημα, αλλά ένα αυξανόμενο συναίσθημα ότι δεν έπρεπε να το αγνοήσω άλλο».

Ένας νευρολόγος κανόνισε μια επείγουσα μαγνητική τομογραφία μόλις δύο ώρες μετά την εξέτασή του. Την επόμενη μέρα, κλήθηκε στο νοσοκομείο με την οικογένειά του, όπου του ανακοινώθηκε ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο. «Ήταν τεράστιο το σοκ. Από εκεί που νόμιζα ότι ήταν κάτι ασήμαντο, ξαφνικά μου είπαν ότι ήταν όγκος και όχι μικρός. Είχε φτάσει στο μέγεθος που έχει ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ και πίεζε τον εγκέφαλό μου».

Η θεραπεία και οι προκλήσεις

Ο Nico υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκίνου και τώρα ολοκληρώνει έναν κύκλο ακτινοθεραπειών. Πλέον ζει στο Clapham του Νότιου Λονδίνου και δηλώνει τυχερός που έχει τη στήριξη της οικογένειάς του. «Είμαστε πολύ δεμένοι», εξηγεί. «Προσπάθησα να μείνω όσο πιο δυνατός γίνεται, ειδικά για εκείνους. Αποδέχτηκα γρήγορα ότι η διάγνωση ήταν κάτι που δεν μπορούσα να αλλάξω, οπότε εστίασα στο να παραμείνω θετικός».

Ο άνδρας υποβλήθηκε στην κρίσιμη επέμβαση στις 31 Ιανουαρίου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αρχική διάγνωση.

Αυτή την περίοδο υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία πέντε ημέρες την εβδομάδα. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα από τις εντατικές θεραπείες, θα ξεκινήσει έναν εξάμηνο κύκλο χημειοθεραπειών. Η κατάσταση αυτή τον έχει αναγκάσει να παλεύει ακόμα και για τις πιο βασικές καθημερινές εργασίες – μια εικόνα που δεν θυμίζει σε τίποτα τον δραστήριο τρόπο ζωής του πριν από τη διάγνωση.

«Ελπίζω ότι μετά τη χημειοθεραπεία θα βγω νικητής», λέει ο Nico. «Μετά το χειρουργείο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το μόνο που μπορώ να καταφέρω προς το παρόν είναι απλά πράγματα, όπως το περπάτημα. Συναισθηματικά, η πρόκληση είναι διαφορετικού επιπέδου».

«Πάσχω από έναν σπάνιο τύπο καρκίνου του εγκεφάλου που δεν προκλήθηκε από κάτι συγκεκριμένο. Οι γιατροί είπαν απλώς ότι ήμουν πολύ άτυχος», εξηγεί. «Είναι μια δύσκολη διαδρομή. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ζόρικα όσο προχωρά η θεραπεία· νιώθω πιο αδύναμος και η ενέργειά μου εξαντλείται. Αλλά προσπαθώ να παραμένω θετικός και δυνατός. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Το να μην κάνεις σχεδόν τίποτα είναι τελικά πολύ πιο εξουθενωτικό πνευματικά απ’ όσο φανταζόμουν».

«Η ζωή μου είναι πολύ διαφορετική αυτή τη στιγμή. Έχει μπει σε “παύση”. Είναι εκνευριστικό να μην είσαι δραστήριος. Είμαι όμως αποφασισμένος να συνεχίσω την κανονική μου ζωή όσο το δυνατόν περισσότερο και να βλέπω φίλους και συγγενείς».

Η δύναμη της υποστήριξης και η επιστροφή στην εργασία

Παρά τους περιορισμούς, ο Nico νιώθει ευγνωμοσύνη: «Η υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους μου είναι πολύ μεγάλη. Νιώθω τυχερός που περιβάλλομαι από τόσο υπέροχους ανθρώπους».

Ο άνδρας επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στη δουλειά του μόλις το επιτρέψουν οι δυνάμεις του. Ο κόσμος των ιπποδρομιών στάθηκε στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή. «Ελπίζω να συνεχίσω να εργάζομαι ως πράκτορας αγοραπωλησίας ίππων (bloodstock agent) για το υπόλοιπο της ζωής μου. Οι συνάδελφοί μου και η κοινότητα των ιπποδρομιών συνολικά ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικοί».

Ο ίδιος έχει θέσει έναν σημαντικό στόχο για να παραμένει προσηλωμένος κατά τη διάρκεια της θεραπείας του: τη συμμετοχή στο Hyrox fitness challenge. Πρόκειται για μια σκληρή δοκιμασία που περιλαμβάνει τρέξιμο και λειτουργική προπόνηση. Μέσω αυτής της προσπάθειας, συγκεντρώνει χρήματα για τον οργανισμό Macmillan Cancer Support. Μέχρι στιγμής, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 30.000 λίρες. «Το να έχεις έναν τέτοιο στόχο σου δίνει έναν λόγο να συνεχίσεις να προχωράς μπροστά. Ελπίζω να δείξω και σε άλλους ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή τη μάχη».

Πότε οι πονοκέφαλοι πρέπει να σας ανησυχήσουν

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν και οι περισσότεροι πονοκέφαλοι είναι ακίνδυνοι, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή αν: