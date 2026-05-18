Τηλεθέαση (17/5): Το Your Face Sounds Familiar κυριάρχησε σε δυναμικό και γενικό κοινό

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR (2)
Στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, το «Your Face Sounds Familiar» στον ANT1 κυριάρχησε ξεκάθαρα τόσο στο δυναμικό κοινό με 20,4% όσο και στο γενικό σύνολο με 23,2%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία «Ο Παπατρέχας» στο MEGA, ενώ ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν και η special έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Σταθερή παρουσία στην πρώτη πεντάδα είχαν επίσης το «1% Club» του STAR και το «Akis’ Food Tour» στον ALPHA, με το τελευταίο να σημειώνει υψηλότερες επιδόσεις στο γενικό κοινό.

Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 20,4%
2 MEGA Ελληνική ταινία – Ο Παπατρέχας 12,8%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Special 10,4%
4 STAR 1% Club 9,9%
5 ALPHA Akis’ food tour 9,1%

 

Γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 23,2%
2 MEGA Ελληνική ταινία – Ο Παπατρέχας 12,5%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Special 12,3%
4 ALPHA Akis’ food tour 11,7%
5 STAR 1% Club 10,8%

