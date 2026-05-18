Τηλεθέαση (17/5): Το Your Face Sounds Familiar κυριάρχησε σε δυναμικό και γενικό κοινό

Στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, το «Your Face Sounds Familiar» στον ANT1 κυριάρχησε ξεκάθαρα τόσο στο δυναμικό κοινό με 20,4% όσο και στο γενικό σύνολο με 23,2%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία «Ο Παπατρέχας» στο MEGA, ενώ ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν και η special έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Σταθερή παρουσία στην πρώτη πεντάδα είχαν επίσης το «1% Club» του STAR και το «Akis’ Food Tour» στον ALPHA, με το τελευταίο να σημειώνει υψηλότερες επιδόσεις στο γενικό κοινό.

Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 20,4% 2 MEGA Ελληνική ταινία – Ο Παπατρέχας 12,8% 3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Special 10,4% 4 STAR 1% Club 9,9% 5 ALPHA Akis’ food tour 9,1%

Γενικό κοινό