Τηλεθέαση (16/5): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, το Σάββατο 16 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ο Μεγάλος Τελικός της φετινής Eurovision.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η «Eurovision: Τελικός» με 69,6%, ενώ ακολούθησαν «Το σόι σου (Ε)» με 13,7% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η «Eurovision: Τελικός» με 70,6% , με «Το σόι σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με  16,5% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%.

Γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ΕΡΤ1 Eurovision: Τελικός 69,6%
2 ALPHA Το σόι σου (Ε) 13,7%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,7%
4 MEGA Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) 7%
5 ANT1 Ελληνική ταινία: Κρίμα το μπόι σου 6,9%
6 MEGA Θεατρική Παράσταση: Dettolμη και Γοητεία 4,5%
7 STAR Παιδική ταινία: Εγώ ο Απαισιότατος 2 3,7%
8 ALPHA Ελληνική ταινία: Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω 2,8%
9 OPEN Ελληνική ταινία: Ο τρελομηχανόβιος 2,6%
10 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες 2,6%

 

Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ΕΡΤ1 Eurovision: Τελικός 70,6%
2 ALPHA Το σόι σου (Ε) 16,5%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,7%
4 MEGA Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) 6,2%
5 STAR Παιδική ταινία: Εγώ ο Απαισιότατος 2 5,6%
6 ANT1 Ελληνική ταινία: Κρίμα το μπόι σου 4,6%
7 MEGA Θεατρική Παράσταση: Dettolμη και Γοητεία 3,1%
8 ALPHA Ελληνική ταινία: Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω 3%
9 OPEN Ελληνική ταινία: Ο τρελομηχανόβιος 2,7%
10 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες 2,1%

