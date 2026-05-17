Τηλεθέαση (16/5): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, το Σάββατο 16 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ο Μεγάλος Τελικός της φετινής Eurovision.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η «Eurovision: Τελικός» με 69,6%, ενώ ακολούθησαν «Το σόι σου (Ε)» με 13,7% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η «Eurovision: Τελικός» με 70,6% , με «Το σόι σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,5% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%.

Γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ΕΡΤ1 Eurovision: Τελικός 69,6% 2 ALPHA Το σόι σου (Ε) 13,7% 3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,7% 4 MEGA Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) 7% 5 ANT1 Ελληνική ταινία: Κρίμα το μπόι σου 6,9% 6 MEGA Θεατρική Παράσταση: Dettolμη και Γοητεία 4,5% 7 STAR Παιδική ταινία: Εγώ ο Απαισιότατος 2 3,7% 8 ALPHA Ελληνική ταινία: Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω 2,8% 9 OPEN Ελληνική ταινία: Ο τρελομηχανόβιος 2,6% 10 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες 2,6%

Δυναμικό κοινό