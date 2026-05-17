Τηλεθέαση (16/5): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, το Σάββατο 16 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ο Μεγάλος Τελικός της φετινής Eurovision.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η «Eurovision: Τελικός» με 69,6%, ενώ ακολούθησαν «Το σόι σου (Ε)» με 13,7% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η «Eurovision: Τελικός» με 70,6% , με «Το σόι σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,5% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%.
Γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ΕΡΤ1
|Eurovision: Τελικός
|69,6%
|2
|ALPHA
|Το σόι σου (Ε)
|13,7%
|3
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|12,7%
|4
|MEGA
|Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε)
|7%
|5
|ANT1
|Ελληνική ταινία: Κρίμα το μπόι σου
|6,9%
|6
|MEGA
|Θεατρική Παράσταση: Dettolμη και Γοητεία
|4,5%
|7
|STAR
|Παιδική ταινία: Εγώ ο Απαισιότατος 2
|3,7%
|8
|ALPHA
|Ελληνική ταινία: Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω
|2,8%
|9
|OPEN
|Ελληνική ταινία: Ο τρελομηχανόβιος
|2,6%
|10
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες
|2,6%
Δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ΕΡΤ1
|Eurovision: Τελικός
|70,6%
|2
|ALPHA
|Το σόι σου (Ε)
|16,5%
|3
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|8,7%
|4
|MEGA
|Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε)
|6,2%
|5
|STAR
|Παιδική ταινία: Εγώ ο Απαισιότατος 2
|5,6%
|6
|ANT1
|Ελληνική ταινία: Κρίμα το μπόι σου
|4,6%
|7
|MEGA
|Θεατρική Παράσταση: Dettolμη και Γοητεία
|3,1%
|8
|ALPHA
|Ελληνική ταινία: Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω
|3%
|9
|OPEN
|Ελληνική ταινία: Ο τρελομηχανόβιος
|2,7%
|10
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες
|2,1%