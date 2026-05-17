Στάθης Μαντζώρος: «Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή» λέει η σύζυγός του

Enikos Newsroom

Lifestyle

Στάθης Μαντζώρος
Φωτογραφία: Instagram/mantzorosstathis
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει να δίνει μάχη μέσα στο νοσοκομείο έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη πριν από 11 μήνες.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας κοινοποίησε την επιστολή της συζύγου του ηθοποιού.

Η σύζυγός του Στάθη Μαντζώρου, Αντωνία, έστειλε μια δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Μέσα σε αυτή εξηγεί ποια είναι σήμερα η κατάσταση υγείας του αγαπημένου ηθοποιού.

«Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Με την παρούσα δημοσίευση, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότερες και βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας. Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη» γράφει η σύζυγος του ηθοποιού, Αντωνία.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απίστευτος ισχυρισμός του Trump: Υπάρχει φάρμακο που μπορεί να «αναστήσει» τους νεκρούς – Δείτε το βίντεο

Η διατροφή που μπορεί να μειώσει τη βιολογική ηλικία μέσα σε 4 εβδομάδες – Λειτουργεί και μετά τα 60

Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό λόγω έργων – Κλείνουν νωρίτερα 4 σταθμοί

Χατζηδάκης: Σούπερ μάρκετ, καύσιμα και ρεύμα οι βασικές προτεραιότητες στο «μέτωπο» της ακρίβειας

Σκοτεινή ύλη: Ακούγοντας τους ψίθυρους της μέσα από τη σύγκρουση μαύρων τρυπών

Έξυπνος καθαριστής αέρα με κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη – Η νέα συσκευή της Dyson που σας «ακολουθεί»
περισσότερα
06:39 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ζήσης Ρούμπος: «Η παιδική μου ηλικία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τι μπαμπάς είμαι»

Τον Ζήση Ρούμπο υποδέχτηκε η Δανάη Μιχαλάκη στην εκπομπή «Μαμά-δες», το Σάββατο 16 Μαΐου. Ο ηθ...
05:08 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Ποια είναι η Dara που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην ιστορία του διαγωνισμού – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η DARA χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην ιστορία της Eurovision, μετά την επικράτησ...
04:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Dara: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του διαγωνισμού με το «Bangaranga» – Δείτε βίντεο

Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, Dara, κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι...
04:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Τι σημαίνει το «Bangaranga» με το οποίο η Βουλγαρία πήρε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό – Δείτε βίντεο

Η Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision 2026, με την Dara και το τραγούδι «Bangara...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν