Στάθης Μαντζώρος: «Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή» λέει η σύζυγός του

Ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει να δίνει μάχη μέσα στο νοσοκομείο έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη πριν από 11 μήνες.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας κοινοποίησε την επιστολή της συζύγου του ηθοποιού.

Η σύζυγός του Στάθη Μαντζώρου, Αντωνία, έστειλε μια δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Μέσα σε αυτή εξηγεί ποια είναι σήμερα η κατάσταση υγείας του αγαπημένου ηθοποιού.

«Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Με την παρούσα δημοσίευση, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότερες και βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας. Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη» γράφει η σύζυγος του ηθοποιού, Αντωνία.