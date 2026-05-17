Πάπας Λέων: Έκανε το meme «6-7» με influencer

Viral έχει γίνει στα social media βίντεο με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να συμμετέχει σε διαδικτυακό trend μαζί με influencer, κάνοντας τη χαρακτηριστική χειρονομία του meme «6-7».

Τη στιγμή δημοσίευσε ο internet personality Don Roberto Fiscer, ο οποίος εξήγησε και το νόημα πίσω από την κίνηση.

«Αφού ο Πάπας είναι ένας από εμάς και χαιρετιόμαστε έτσι, τότε πρέπει κι εκείνος να μάθει αυτόν τον χαιρετισμό, σωστά;», ανέφερε σε δήλωσή του που συνόδευε το βίντεο.

«Μας έκανε να νιώσουμε κοντά του»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χειρονομία αυτή χρησιμοποιείται από παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο.

«Επειδή παιδιά σε όλο τον κόσμο χαιρετιούνται έτσι- μικρά παιδιά- μας έκανε να νιώσουμε αυτή την οικειότητα και εμείς του δείξαμε ότι τον θεωρούμε έναν από εμάς», ανέφερε.

Η φράση «6-7» ή «six-seven» αποτελεί viral slang έκφραση που συνοδεύεται συνήθως από χαρακτηριστική κίνηση των χεριών πάνω-κάτω, σαν ζύγισμα.

Παρότι δεν έχει συγκεκριμένη σημασία, έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλές meme ανάμεσα σε νεαρές ηλικίες στα social media.

Από rap τραγούδι σε παγκόσμιο meme

Η τάση θεωρείται ότι ξεκίνησε από το τραγούδι «Doot Doot (6 7)» του ράπερ Skrilla, το οποίο έγινε viral μέσα από βίντεο και edits στα social media με τον NBA παίκτη ΛαΜέλο Μπολ.

Στη συνέχεια, η έκφραση μετατράπηκε σε ευρύτερο διαδικτυακό catchphrase και χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στη νεανική κουλτούρα online.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, εξελέγη 267ος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στις 8 Μαΐου 2025.