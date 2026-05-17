Πάπας Λέων: Έκανε το meme «6-7» με influencer

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πάπας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Viral έχει γίνει στα social media βίντεο με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να συμμετέχει σε διαδικτυακό trend μαζί με influencer, κάνοντας τη χαρακτηριστική χειρονομία του meme «6-7».

Τη στιγμή δημοσίευσε ο internet personality Don Roberto Fiscer, ο οποίος εξήγησε και το νόημα πίσω από την κίνηση.

«Αφού ο Πάπας είναι ένας από εμάς και χαιρετιόμαστε έτσι, τότε πρέπει κι εκείνος να μάθει αυτόν τον χαιρετισμό, σωστά;», ανέφερε σε δήλωσή του που συνόδευε το βίντεο.

«Μας έκανε να νιώσουμε κοντά του»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χειρονομία αυτή χρησιμοποιείται από παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο.

«Επειδή παιδιά σε όλο τον κόσμο χαιρετιούνται έτσι- μικρά παιδιά- μας έκανε να νιώσουμε αυτή την οικειότητα και εμείς του δείξαμε ότι τον θεωρούμε έναν από εμάς», ανέφερε.

Η φράση «6-7» ή «six-seven» αποτελεί viral slang έκφραση που συνοδεύεται συνήθως από χαρακτηριστική κίνηση των χεριών πάνω-κάτω, σαν ζύγισμα.

Παρότι δεν έχει συγκεκριμένη σημασία, έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλές meme ανάμεσα σε νεαρές ηλικίες στα social media.

Από rap τραγούδι σε παγκόσμιο meme

Η τάση θεωρείται ότι ξεκίνησε από το τραγούδι «Doot Doot (6 7)» του ράπερ Skrilla, το οποίο έγινε viral μέσα από βίντεο και edits στα social media με τον NBA παίκτη ΛαΜέλο Μπολ.

Στη συνέχεια, η έκφραση μετατράπηκε σε ευρύτερο διαδικτυακό catchphrase και χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στη νεανική κουλτούρα online.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, εξελέγη 267ος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στις 8 Μαΐου 2025.

@donrobertofiscer Papa Leone 67 🇻🇦#sixseven #67 #chiesa #prete #donroberto ♬ som original – 🦋Nicolly_Brito🦋

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απίστευτος ισχυρισμός του Trump: Υπάρχει φάρμακο που μπορεί να «αναστήσει» τους νεκρούς – Δείτε το βίντεο

Η διατροφή που μπορεί να μειώσει τη βιολογική ηλικία μέσα σε 4 εβδομάδες – Λειτουργεί και μετά τα 60

Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό λόγω έργων – Κλείνουν νωρίτερα 4 σταθμοί

Χατζηδάκης: Σούπερ μάρκετ, καύσιμα και ρεύμα οι βασικές προτεραιότητες στο «μέτωπο» της ακρίβειας

Σκοτεινή ύλη: Ακούγοντας τους ψίθυρους της μέσα από τη σύγκρουση μαύρων τρυπών

Έξυπνος καθαριστής αέρα με κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη – Η νέα συσκευή της Dyson που σας «ακολουθεί»
περισσότερα
15:32 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε εντοπιστεί τραυματισμένος από πυρά στο γραφείο του

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ύστερα από ημέρες νοσηλείας, αφού είχε εντοπιστεί τ...
08:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ιταλία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο έπεσε με 100 χλμ/ώρα πάνω σε πεζούς στη Μόντενα – Η ηρωική παρέμβαση πολιτών σταμάτησε τον οδηγό

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Μόντενα στη βόρεια Ιταλία, ότ...
06:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Βενεζουέλα: Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση του στενού συνεργάτη του Μαδούρο, Άλεξ Σάαμπ στις ΗΠΑ

Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση στις ΗΠΑ του Άλεξ Σάαμπ, ενός από τους στενότερους συνεργάτες...
06:32 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Μόσχα: Επίθεση με δεκάδες drones – Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 74 μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Μόσχα έγινε στόχος δεκάδων drones τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, λίγες ημέρες μετά τη λ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν