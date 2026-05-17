Μόσχα: Επίθεση με δεκάδες drones – Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 74 μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Μόσχα έγινε στόχος δεκάδων drones τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, λίγες ημέρες μετά τη λήξη της εκεχειρίας με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν. Την ίδια ώρα, τοπικός κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε, μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 74 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν ως στόχο τη ρωσική πρωτεύουσα.

«Αναφέρθηκαν ζημιές περιορισμένης έκτασης σε τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.