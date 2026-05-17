Επιχείρηση γοητείας των Βρυξελλών από την Άγκυρα με προμετωπίδα τα drones

Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας γίνεται το μακρύ χέρι της διπλωματίας, με ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα που παράγει. Ψηλά βρίσκονται τα drones, με το ΑΝΚΑ να αποτελεί τον νέο πρεσβευτή της Άγκυρας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο επικεφαλής της Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB) της Τουρκίας, Χαλούκ Γκοργκούν, δήλωσε ότι η μεγάλης κλίμακας οικονομική αποστολή του Βελγίου στην Τουρκία αντανακλά χρόνια οικοδόμησης εμπιστοσύνης και όχι μια ξαφνική μετατόπιση ενδιαφέροντος.

Περιέγραψε την τρέχουσα παγκόσμια συγκυρία ως «γεωπολιτική πανδημία» στην οποία οι κρίσεις εξαπλώνονται πέρα ​​από τα σύνορα και τοποθέτησε το οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας ως πρότυπο εταίρο για τους συμμάχους που επιδιώκουν να προετοιμαστούν από κοινού για τις προκλήσεις ασφαλείας του αύριο.

«Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε μια μέρα», δήλωσε ο Γκοργκούν στο κρατικό πρακτορείο Anadolu (AA) της Τουρκίας.

«Πρώτα κάθεσαι στα ίδια τραπέζια και ακούει ο ένας τον άλλον. Στη συνέχεια, οι εταιρείες γνωρίζονται μεταξύ τους, οι θεσμοί αρχίζουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Μετά από αυτό, αναδύονται συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας», είπε.

Ο Γκοργκούν παρακολούθησε τη διμερή διαδικασία μέσω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου μοιράστηκε ένα πάνελ με τον Βέλγο Υπουργό Άμυνας, Τέο Φράνκεν, των επακόλουθων επαφών στο IDEF και της πρώτης Ημέρας Αμυντικής Βιομηχανίας Τουρκίας-Βελγίου, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, πριν από την τρέχουσα αποστολή στην Άγκυρα, κατά την οποία υπογράφηκε Επιστολή Προθέσεων.

Ο Γκοργκούν έκανε μια σαφή διάγνωση του τρέχοντος παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφαλείας. «Μπορούμε να ορίσουμε την περίοδο που διανύουμε ως «γεωπολιτική πανδημία», είπε.

«Οι κρίσεις δεν ξεκινούν πλέον σε μια περιοχή και παραμένουν εκεί, πυροδοτούν η μία την άλλη και εξαπλώνονται. Μια πολιτική κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακή κρίση, μια ενεργειακή κρίση σε κρίση εφοδιασμού και μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Έκανε μια άμεση παραλληλία με την πανδημία COVID-19, λέγοντας: «Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης δημόσιας υγείας, ορισμένες χώρες κατάσχεσαν ακόμη και ιατρικά εφόδια που προορίζονταν για άλλες χώρες. Εκείνη την ημέρα, όλοι το είδαν καθαρά: όταν έρχεται μια κρίση, κανείς δεν κοιτάζει τα δάκρυα κανενός άλλου. Κάθε χώρα αναγκάζεται να παράγει πρώτα τη δική της λύση».

Είπε ότι η Τουρκία είχε διαβάσει νωρίς αυτή την πραγματικότητα και δεν είχε βρεθεί απροετοίμαστη.

«Η ασφάλεια δεν είναι κάτι που μπορεί να εισαχθεί», δήλωσε ο Γκοργκούν, σημειώνοντας: «Κάθε χώρα πρέπει να δημιουργήσει τη δική της αρχιτεκτονική ασφαλείας, να είναι σε θέση να λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις σε μια κρίση, να προστατεύει τους πολίτες της, να διατηρεί τα δικά της συστήματα σε λειτουργία».

Τι προσφέρει η Τουρκία στο Βέλγιο

Ο Γκοργκούν σημείωσε ότι η προσφορά της Άγκυρας προς τους συμμάχους δεν ήταν ένα κλειστό μοντέλο, εξηγώντας: «Δεν προτείνουμε ένα κλειστό μοντέλο. Αντιθέτως, είμαστε ανοιχτοί σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία που ενισχύει το οικοσύστημα όλων».

«Ελάτε, ας προετοιμαστούμε μαζί όχι μόνο για τις σημερινές ανάγκες αλλά και για τις αυριανές προκλήσεις ασφαλείας. Το Βέλγιο έχει γίνει μια από τις χώρες που έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα», είπε.

Ανέφερε την ίδια τη δημόσια παρατήρηση του Φράνκεν, ότι «η Τουρκία είναι πολύ μπροστά μας, πρέπει να επιταχύνουμε», ως απόδειξη του πώς γινόταν αντιληπτή η πρόοδος της Τουρκίας στο εξωτερικό.

Ο Γκοργκούν δήλωσε ότι αυτό που είδαν οι Βέλγοι αξιωματούχοι στις Baykar, TAI, Aselsan, Roketsan και Havelsan δεν ήταν μεμονωμένα προϊόντα αλλά «μια σοβαρή συσσώρευση μηχανικής, πειθαρχία στην παραγωγή, εμπειρία πεδίου και ικανότητα ταχείας λήψης αποφάσεων».

Περιέγραψε το πιθανό πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας: από κοινού ανάπτυξη, συμπαραγωγή, κοινή δράση σε τρίτες αγορές και κοινές λύσεις δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.

«Το Βέλγιο διαθέτει ισχυρές περιοχές, εξαρτήματα ακριβείας, προηγμένα υλικά, διαστημικές τεχνολογίες, εξειδικευμένα ηλεκτρονικά άμυνας. Η Τουρκία διαθέτει συστήματα δοκιμασμένα σε πεδία μάχης, ταχεία παραγωγική ικανότητα και ένα ευρύ βιομηχανικό δίκτυο. Όταν τα συνδυάζεις σωστά, δημιουργείται σοβαρή αξία και για τις δύο πλευρές», σημείωσε ο Γκοργκούν.

«Δεν καλύπτουμε μόνο τις δικές μας ανάγκες»

Ο Τούρκος αξιωματούχος έκλεισε την ομιλία του απορρίπτοντας μια συναλλακτική άποψη της σχέσης, δηλώνοντας: «Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας δεν είναι πλέον απλώς μια δομή που ανταποκρίνεται στις δικές της ανάγκες».

«Είναι μια δύναμη που παράγει λύσεις μαζί με τους συμμάχους της, συμβάλλει στην κοινή ασφάλεια και έχει πραγματικές συνέπειες επί τόπου. Αυτό που πιστεύω για τις σημερινές επαφές είναι ότι δεν πρόκειται για μια δυνατή αρχή, είναι στην πραγματικότητα μια δυνατή συνέχεια», κατέληξε.