e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πηγαίνουν… ταμείο από αύριο – Όλες οι πληρωμές έως τις 22 Μαΐου

Enikos Newsroom

Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνολικά 64.850.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.800 δικαιούχους, από τις 18 έως τις 22 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 21 Μαΐου, θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
  • από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι ηπατολόγος – Αυτό είναι το Νο1 πράγμα που λέω να κάνουν όσοι έχουν λιπώδες ήπαρ»

Βλέπετε ζώα ή το πρόσωπο μιας γυναίκας; Το τεστ προσωπικότητας που αποκαλύπτει μια απρόσμενη αλήθεια για εσάς

Κρέατα: Σε ποια είδη αναμένεται να μειωθούν οι τιμές και πότε – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

«Ναι» από τις Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων – Τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρει το «πράσινο φως», πού υπάρχουν αν...

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:24 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στον ΑΝΤ1: Μπράβο στην Ελλάδα

Άρχισε, χθες, Παρασκευή το Europe-Gulf Forum, το πρώτο Forum συνεργασίας μεταξύ χωρών της Ευρώ...
07:28 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers – Τελευταία ευκαιρία για ενστάσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος της ...
17:21 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Δείτε αν είστε δικαιούχος και τι ισχύει με τις ενστάσεις

Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευή 15 Μαΐου τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος της ...
14:01 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Κοινωνική Αντιπαροχή: Αυτή είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν