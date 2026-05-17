Χαλκίδα: Τροχαίο με μηχανή στην οδό Παπανδρέου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 16 Μαΐου, στη Χαλκίδα, στην οδό Παπανδρέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, το δίκυκλο που οδηγούσε ένας άνδρας ξέφυγε από την πορεία του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο οδηγός εκσφενδονίστηκε από το όχημα και τραυματίστηκε από την πτώση.

Περαστικοί και οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν άμεσα να του προσφέρουν βοήθεια. Στην περιοχή έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας.