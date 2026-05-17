Στρίτινγκ: «Θα είμαι υποψήφιος σε οποιαδήποτε κούρσα διαδοχής» – Ζητεί και επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Ουές Στρίτινγκ φτάνει στο συνέδριο της ομάδας Progress. Φωτογραφία: PA
Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ουές Στρίτινγκ, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε εσωκομματική μάχη διαδοχής για την ηγεσία των Εργατικών, ενώ τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας στο Sky News και απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών σε περίπτωση αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ, ο Στρίτινγκ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε μια κανονική αναμέτρηση με τους καλύτερους υποψηφίους στο πεδίο και εγώ θα είμαι υποψήφιος».

«Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον μια άμεση αναμέτρηση»

Ο πρώην υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν επιθυμεί να προκαλέσει άμεσα εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «δεν είναι προς το συμφέρον του κόμματος ούτε προς το εθνικό συμφέρον» να γίνει τώρα μια εσωκομματική μάχη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει πρώτα να δοθεί χρόνος στον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ να επιστρέψει στο βρετανικό κοινοβούλιο, προκειμένου να μπορέσει και εκείνος να συμμετάσχει ισότιμα στην κούρσα διαδοχής.

«Ο νέος ηγέτης, είτε ήμουν εγώ είτε οποιοσδήποτε άλλος, θα στερούνταν νομιμοποίησης και έτσι θα παρατείναμε την αστάθεια και την αβεβαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτό κάλεσμα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτησή του υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μία από τις πιο ξεκάθαρες φιλοευρωπαϊκές παρεμβάσεις υψηλόβαθμου στελέχους των Εργατικών μετά το Brexit.

Ο Στρίτινγκ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή σχέδιο, ωστόσο η δήλωσή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική εν μέσω της εσωτερικής συζήτησης στους Εργατικούς για τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη.

«Αν πιστεύεις ότι είσαι αρκετά καλός για την κορυφαία θέση, πρέπει να κατέβεις»

Ο βουλευτής του Ίλφορντ Νορθ υποστήριξε επίσης ότι όποιος θεωρεί πως μπορεί να ηγηθεί της χώρας οφείλει να δοκιμαστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα.

«Αν πιστεύεις ότι είσαι αρκετά καλός για την κορυφαία θέση, αν πιστεύεις ότι έχεις τις σωστές ιδέες για τη χώρα, πρέπει να είσαι έτοιμος να τις παρουσιάσεις, να τις δοκιμάσεις απέναντι σε άλλους υποψηφίους και να κερδίσεις μια εκλογή», δήλωσε.

Ο Στρίτινγκ μίλησε στο συνέδριο της ομάδας Progress, της μεταρρυθμιστικής πτέρυγας των Εργατικών, η οποία θεωρείται από τις πιο κεντρώες και φιλοεκσυγχρονιστικές τάσεις του κόμματος.

