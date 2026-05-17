Ρουμανία: Βρέθηκε βλήμα κοντά στα ουκρανικά σύνορα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Σύνορα Ρουμανίας - Ουκρανίας, Φωτογραφία Αρχείου: Επιτροπή για την Ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συναγερμός σήμανε στις ρουμανικές αρχές μετά τον εντοπισμό μη εκραγέντος βλήματος κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σε μία ακόμη υπόθεση που συνδέεται με τον πόλεμο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι το βλήμα βρέθηκε σε αυλή ακατοίκητου σπιτιού στο χωριό Παρντίνα της επαρχίας Τούλτσεα, περιοχή που βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα και στον Δούναβη, σύμφωνα με το Reuters.

Περιείχε δύο κιλά εκρηκτικών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επρόκειτο για «μη κατευθυνόμενο αντιδραστικό βλήμα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η προέλευσή του.

Οι τεχνικοί έλεγχοι έδειξαν ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν περίπου δύο κιλά εκρηκτικής ύλης.

Οι αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ λίγο αργότερα το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το βλήμα εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Συνεχείς παραβιάσεις κοντά στα σύνορα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ρουμανία έχει καταγράψει επανειλημμένα περιστατικά με θραύσματα drones, παραβιάσεις εναέριου χώρου και πτώσεις αντικειμένων κοντά στα σύνορα.

Ρωσικά drones που στοχεύουν ουκρανικές λιμενικές εγκαταστάσεις στον Δούναβη έχουν αρκετές φορές εισέλθει στον ρουμανικό εναέριο χώρο, ενώ συντρίμμια έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος μετά από καταρρίψεις από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Drone είχε πέσει σε αυλή κατοικίας τον περασμένο μήνα

Τον περασμένο μήνα, εκρηκτικό drone είχε πέσει σε αυλή σπιτιού στην πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που τέτοιο περιστατικό προκάλεσε καταστροφές σε κατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας.

Η Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν από τους βασικούς περιφερειακούς συμμάχους της Ουκρανίας, παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια, στηρίζοντας τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και υπογράφοντας διμερή συμφωνία ασφαλείας με το Κίεβο.

