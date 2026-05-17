Μαλδίβες: Βίντεο δείχνει τις τελευταίες στιγμές του δύτη που πέθανε στην επιχείρηση ανάσυρσης των Ιταλών

Ένα βίντεο καταγράφει τις τελευταίες ώρες του στρατιωτικού δύτη των Μαλδίβων που πέθανε κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης επιχείρησης ανάσυρσης των Ιταλών δυτών που παγιδεύτηκαν σε υποθαλάσσια σπηλιά μεγάλου βάθους.

Ο λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί είχε καταγραφεί την Παρασκευή να στέκεται δίπλα στον πρόεδρο των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουιζού, ενώ οι ομάδες διάσωσης μελετούσαν το σχέδιο της επιχείρησης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ABC News Live (@abcnewslive)

Ο δύτης συμμετείχε στην πιο επικίνδυνη φάση της αποστολής

Ο Μαχουντί, μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων των Μαλδίβων, επέβαινε στο σκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο στο σημείο της τραγωδίας, προκειμένου να παρακολουθήσει την επιχείρηση των οκτώ διασωστών.

Οι δύτες εργάζονταν σε βάρδιες για να καθαρίσουν και να εξερευνήσουν τα τρία τμήματα της υποθαλάσσιας σπηλιάς όπου πιστεύεται ότι βρίσκονται οι σοροί των Ιταλών τουριστών.

Την Παρασκευή, οι κακές καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την ομάδα να διακόψει προσωρινά την επιχείρηση.

Το Σάββατο, ο Μαχουντί μπήκε ξανά στο νερό με αποστολή να εξερευνήσει το τρίτο και τελευταίο τμήμα της σπηλιάς.

Πέθανε από νόσο αποσυμπίεσης

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης ο στρατιωτικός δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις αρχές, αιτία θανάτου ήταν η νόσος αποσυμπίεσης, γνωστή και ως «νόσος των δυτών», η οποία προκαλείται όταν ο δύτης ανεβαίνει πολύ γρήγορα από μεγάλο βάθος, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται φυσαλίδες αερίου στο αίμα και στους ιστούς.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Μαλδίβων ανέφεραν σε ανάρτησή τους ότι «το θάρρος, η θυσία και η προσφορά του προς το έθνος δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

«Ο θάνατός του δείχνει πόσο δύσκολη είναι η αποστολή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, δήλωσε ότι ο θάνατος του δύτη «δείχνει πόσο δύσκολη και επικίνδυνη είναι η αποστολή».

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό των πέντε Ιταλών δυτών που χάθηκαν όταν καταδύθηκαν σε υποθαλάσσια σπηλιά βάθους περίπου 50 μέτρων στο Vaavu Atoll, σε βάθος πολύ μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο των περίπου 30 μέτρων για ψυχαγωγικές καταδύσεις στις Μαλδίβες.

Τα σενάρια για την τραγωδία των Ιταλών δυτών

Μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο η σορός του Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα.

Αγνοούνται ακόμη η καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 20χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, καθώς και οι Μουριέλ Οντενίνο και Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, σύμφωνα με το Il Sole 24 Ore.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στα ιταλικά μέσα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η τραγωδία να προκλήθηκε είτε από τοξικότητα οξυγόνου είτε από πανικό μέσα στη σπηλιά.

Ο πνευμονολόγος Κλαούντιο Μικελέτο δήλωσε ότι «πιθανόν κάτι πήγε στραβά με τις φιάλες», εξηγώντας ότι η υπερβολική συγκέντρωση οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει ζάλη, αποπροσανατολισμό και απώλεια αισθήσεων κάτω από το νερό.

Παράλληλα, ειδικοί στις καταδύσεις ανέφεραν ότι σε τέτοιο βάθος, μέσα σε σπηλιά με περιορισμένη ορατότητα, ακόμη και ένας μικρός πανικός μπορεί να αποβεί μοιραίος, καθώς η αναταραχή θολώνει το νερό και αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο θανατηφόρων λαθών.