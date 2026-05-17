«Το Τελευταίο Νησί»: Ο Παύλος φεύγει εσπευσμένα για την Αθήνα, ενώ η μόλυνση εξαπλώνεται επικίνδυνα στο νησί

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Ο Παύλος αποφασίζει να φύγει εσπευσμένα για την Αθήνα, μόλις μαθαίνει πως η μητέρα του αντιμετωπίζει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Εκεί, πληροφορείται ότι όλο και περισσότεροι κάτοικοι του νησιού εμφανίζουν πυρετό και ανεξήγητα συμπτώματα. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται ότι τα θαμμένα βαρέλια έχουν καταστρέψει τον κήπο της Βασιλικής. Μετά την επιτυχημένη επέμβαση της μητέρας του, ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με το δίλημμα να μείνει με την οικογένεια του στην Αθήνα ή να επιστρέψει στο νησί.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 23ο: «Η Αθήνα»

Ο Παύλος μαθαίνει πως η μητέρα του έχει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και, παρά τους δισταγμούς του, αποφασίζει να φύγει για την Αθήνα. Στην κλινική θα έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του και με μια ζωή που μοιάζει να έχει αφήσει πίσω. Παράλληλα, στο νησί, ο Γιώργος οργανώνει μια προσπάθεια στήριξης στον Παύλο, μέσω επιστολών από τους κατοίκους.

Την ίδια στιγμή, αρχίζουν να εμφανίζονται περίεργα συμπτώματα σε διάφορους κατοίκους, όπως εξανθήματα και αδιαθεσία, προκαλώντας ανησυχία. Η Λένα αποσύρεται από την υποψηφιότητα για δήμαρχος, αφήνοντας τη Δέσποινα χωρίς αντίπαλο. Νέες αφίξεις, όπως ο Πάνος, φέρνουν μυστήριο στο νησί. Καθώς ο Παύλος βρίσκεται μακριά, το νησί μοιάζει να αλλάζει, προμηνύοντας μια επερχόμενη κρίση.

Επεισόδιο 24ο: «Το Ευάκι»

Μετά την επιτυχημένη επέμβαση της μητέρας του, ο Παύλος παραμένει στην Αθήνα, αλλά αρχίζει να ανησυχεί έντονα για το νησί, καθώς πληροφορείται ότι όλο και περισσότεροι κάτοικοι εμφανίζουν πυρετό και ανεξήγητα συμπτώματα. Η Μαρία αρρωσταίνει, ενώ παρόμοια σημάδια εμφανίζονται και σε άλλους, ενισχύοντας την υποψία για κάποια μόλυνση, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται πως τα θαμμένα βαρέλια έχουν καταστρέψει τον κήπο της Βασιλικής.

Ο Παύλος αρχίζει να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο τοξικής έκθεσης (ακόμα και σε βαρέα μέταλλα) ενώ έρχεται αντιμέτωπος με τις δυο ζωές του. Θα μείνει με την οικογένεια του ή θα επιστρέψει πίσω; Στο νησί οι εντάσεις μεγαλώνουν, την ώρα που οι εκλογές εξελίσσονται με τη Δέσποινα να οδεύει προς νίκη. Όσο η αρχή του κακού μοιάζει να έχει ξεκινήσει, ο Σταμάτης θα κάνει ένα μεγάλο βήμα.

Δείτε το trailer



Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου

Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη