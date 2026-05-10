«Το Τελευταίο Νησί»: Η Δέσποινα καταγγέλλει τον Παύλο για ιατρική αμέλεια

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Η Δέσποινα επιτίθεται στον Παύλο για τη λανθασμένη διάγνωση που έκανε στον Μάκη και ξεκινά τις διαδικασίες για καταγγελία, ενώ παράλληλα οργανώνει ένα σχέδιο για να θέσει εκτός τον Τζήμα, εμπλέκοντας τον Γόη και τον Στρατή σε μια επικίνδυνη αποστολή. Στο μεταξύ, ένας άγνωστος άντρας, ο Πάνος, φτάνει στο νησί δημιουργώντας νέα ερωτήματα για το παρελθόν.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 21ο: «Η τελευταία δουλειά»

Ο Γιώργος μεταφέρεται στο ιατρείο μετά από μια επικίνδυνη βουτιά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο Σταμάτης συγκρούεται ανοιχτά με τον Γόη και τον Στρατή, ενώ η Μαρία, τρομαγμένη, κόβει τις γέφυρες με τη Δέσποινα, θεωρώντας τους υπεύθυνους για ό,τι συνέβη στο παιδί της.

Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα επιτίθεται στον Παύλο για λανθασμένη διάγνωση στον Μάκη και κινεί διαδικασίες για καταγγελία, ενισχύοντας την πίεση εις βάρος του. Ο Παύλος, γεμάτος ενοχές, αρχίζει να αμφισβητεί τη θέση του στο νησί, ενώ οι φίλοι του προσπαθούν να τον στηρίξουν εν όψει πιθανής έρευνας.

Παράλληλα, ο Λάζαρος αποφασίζει να φύγει για την Αθήνα, αναζητώντας μια νέα αρχή, ενώ η σχέση του με τον Πέτρο μοιάζει να μετακινείται για λίγο. Στο νησί, η Δέσποινα οργανώνει ένα σχέδιο για να θέσει εκτός τον Τζήμα, εμπλέκοντας τον Γόη και τον Στρατή σε μια επικίνδυνη αποστολή. Στη νυχτερινή συνάντηση στο εργοστάσιο, το σχέδιο αποτυγχάνει και οδηγεί σε μια βίαιη σύγκρουση.

Επεισόδιο 22ο: «Δύσκολοι αποχαιρετισμοί»

Tο νησί έρχεται αντιμέτωπο με ένα δύσκολο αποχαιρετισμό, σε μια φορτισμένη τελετή στο λιμάνι και στο νεκροταφείο. Οι κάτοικοι μοιράζονται προσωπικές ιστορίες, ενώ ο Στρατής καταρρέει, ανήμπορος να διαχειριστεί την απώλεια. Η Δέσποινα, παραδομένη, προσπαθεί ακόμη να μη χάσει τον έλεγχο, την ώρα που η σχέση της με τους γύρω της δοκιμάζεται.

Παράλληλα, ο Παύλος παλεύει με την ενοχή, αποφεύγοντας την κηδεία και αμφισβητώντας τον εαυτό του ως γιατρό. Η εμφάνιση επιτροπής ελέγχου για πιθανή ιατρική αμέλεια ανοίγει νέο μέτωπο, με τους κατοίκους να καλούνται να καταθέσουν. Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα παρεμβαίνει καθοριστικά, παρουσιάζοντας τον Παύλο ως ασταθή, εντείνοντας την μεταξύ τους κόντρα. Στο μεταξύ, ένας άγνωστος άντρας, ο Πάνος, φτάνει στο νησί με αφορμή την επικείμενη κηδεία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για το παρελθόν.

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου

Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη