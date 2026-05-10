Ηλεία: Ρήμαξαν και έκαψαν στάβλο στο Λευκοχώρι – Οι δράστες εξαφανίστηκαν με το φορτηγάκι του ιδιοκτήτη

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

στάβλος
Πριν προλάβει να κοπάσει η αναστάτωση στη Γαστούνη Ηλείας, από τον εμπρησμό του νέου καταστήματος του περιπτερά -που είχε στοχοποιηθεί επανειλημμένα- ένα νέο σοβαρό συμβάν προκαλεί προβληματισμό και εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Tα ξημερώματα του Σαββάτου, άγνωστοι “χτύπησαν” στάβλο στο Λευκοχώρι και άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής.  Σύμφωνα με πληροφορίες του PatrisNews, οι δράστες παραβίασαν αποθήκη της εγκατάστασης και άρπαξαν μπαταρίες από γεωργικά οχήματα, καθώς και εξοπλισμό από γεωργικά μηχανήματα.

Πήραν το φορτηγό του ιδιοκτήτη

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Φεύγοντας από το σημείο, πήραν και το φορτηγάκι του ιδιοκτήτη, ενώ επιχείρησαν να κλέψουν και ένα μηχανάκι που βρισκόταν στον χώρο, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στη συνέχεια, οι δράστες, φέρεται να έβαλαν φωτιά στον στάβλο, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή. Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 1.000 μπάλες σανό, οι εγκαταστάσεις του στάβλου, καθώς και αρμεκτικά μηχανήματα μεγάλης αξίας.

Το κλεμμένο φορτηγάκι εντοπίστηκε το πρωί σε περιοχή ανάμεσα στο Λευκοχώρι και τη Γαστούνη, με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να το εξετάζουν για τυχόν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

