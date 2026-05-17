Samsung: Παρέμβαση της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας για να αποτραπεί η απεργία

Ο νοτιοκορεάτης πρωθυπουργός Κιμ Μιν-σεόκ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει κάθε δυνατή επιλογή, προκειμένου να αποτραπεί η απεργία στη Samsung Electronics. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τη διοίκηση της εταιρείας και το συνδικάτο των εργαζομένων να καταλήξουν σε συμβιβασμό στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς.

Ο νέος γύρος συνομιλιών, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης, έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν μόλις τρεις ημέρες πριν από την 18ήμερη απεργία που σχεδιάζει το συνδικάτο, εφόσον η εταιρεία δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά του.

Μια ενδεχόμενη πολυήμερη κινητοποίηση στον μεγαλύτερο κατασκευαστή μικροκυκλωμάτων παγκοσμίως αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναταραχή στον τεχνολογικό κλάδο.