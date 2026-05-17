Eurovision 2026: Η Βουλγαρία με το «Bangaranga» η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού – Στην 10η θέση η Ελλάδα, στην 19η η Κύπρος – Όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Βουλγαρία, Eurovision
Η Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Η Dara αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της διοργάνωσης με το τραγούδι «Bangaranga», συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς.

Η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση, ενώ η Κύπρος τερμάτισε στη 19η θέση. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία.

Το Ισραήλ αποδοκιμάστηκε όταν πέρασε προσωρινά στην πρώτη θέση της κατάταξης

Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Εκτός από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο Ρουμάνος hitmaker Monoir και η Νορβηγίδα δημιουργός Anne Judith Stokke Wik, η οποία είναι γνωστή για τις συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό, καθώς ο Akylas συγκέντρωσε 220 βαθμούς με το τραγούδι «Ferto». Ο Έλληνας καλλιτέχνης παρουσίασε τη συμμετοχή στη σκηνή της Wiener Stadthalle και δέχθηκε θερμή υποδοχή από το κοινό. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» κατέκτησαν την 19η θέση, αποσπώντας 75 βαθμούς.

Η τελική κατάταξη

  1. Βουλγαρία – 516
  2. Ισραήλ – 343
  3. Ρουμανία – 296
  4. Αυστραλία – 287
  5. Ιταλία – 281
  6. Φινλανδία – 279
  7. Δανία – 243
  8. Μολδαβία – 226
  9. Ουκρανία – 221
  10. Ελλάδα – 220
  11. Γαλλία – 158
  12. Πολωνία – 150
  13. Αλβανία – 145
  14. Νορβηγία – 134
  15. Κροατία – 124
  16. Τσεχία – 113
  17. Σερβία – 90
  18. Μάλτα – 89
  19. Κύπρος – 75
  20. Σουηδία – 51
  21. Βέλγιο – 36
  22. Λιθουανία – 22
  23. Γερμανία – 12
  24. Αυστρία – 6
  25. Ηνωμένο Βασίλειο – 1

Results - Eurovision 2026

Πώς ψήφισε το κοινό

  • Η Αυστρία πήρε συνολικά από το κοινό 5 βαθμούς.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε συνολικά από το κοινό 0 βαθμούς.
  • Η Λιθουανία πήρε συνολικά από το κοινό 12 βαθμούς.
  • Η Γερμανία πήρε 0 βαθμούς.
  • Η Σουηδία πήρε 16 βαθμούς.
  • Το Βέλγιο πήρε 0 βαθμούς.
  • Η Σερβία πήρε 52 βαθμούς.
  • Η Κύπρος πήρε 34 βαθμούς.
  • Η Μολδαβία πήρε 183 βαθμούς.
  • Η Κροατία πήρε 71 βαθμούς.
  • Η Ουκρανία πήρε 167 βαθμούς.
  • Η Αλβανία πήρε 85 βαθμούς.
  • Η Ρουμανία πήρε 232 βαθμούς.
  • Η Ελλάδα πήρε 147 βαθμούς.
  • Η Τσεχία πήρε 9 βαθμούς.
  • Η Νορβηγία πήρε 19 βαθμούς.
  • Το Ισραήλ πήρε 220 βαθμούς.
  • Η Πολωνία πήρε 17 βαθμούς.
  • Η Ιταλία πήρε 147 βαθμούς.
  • Η Φινλανδία πήρε 138 βαθμούς.
  • Η Γαλλία πήρε 14 βαθμούς.
  • Η Δανία πήρε 78 βαθμούς.
  • Η Αυστραλία πήρε 122 βαθμούς.
  • Η Βουλγαρία χρειάζεται 140 βαθμούς για να κερδίσει το Ισραή, που είναι πρώτο με 343.
  • Τελικά πήρε 312 βαθμούς η Βουλγαρία και πήρε τη νίκη στη Eurovision.

Πώς ψήφισαν οι επιτροπές

  • Η Ελβετία έδωσε το 12 της στην Ουκρανία.
  • Η Μάλτα έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία.
  • Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα βαθμούς.
  • Η Ουκρανία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.
  • Το Λουξεμβούργο έδωσε το 12 της στη Ρουμανία.
  • Η Βουλγαρία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.
  • Το Αζερμπαϊτζάν έδωσε το 12 της στην Ιταλία.
  • Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα βαθμούς.
  • Το Σαν Μαρίνο έδωσε 6 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Μάλτα.
  • Η Εσθονία έδωσε 3 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.
  • Το Ισραήλ έδωσε 5 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Αυστραλία.
  • Η Αυστραλία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Βουλγαρία.
  • Προς το παρόν η Ελλάδα έχει 16 βαθμούς και πρώτη είναι η Βουλγαρία με 64.
  • Η Γερμανία έδωσε το 12 της στην Πολωνία.
  • Το Βέλγιο έδωσε το 12 της στην Πολωνία.
  • Η Πορτογαλία έδωσε το 12 της στην Αλβανία.
  • Η Σουηδία έδωσε 4 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.
  • Η Αλβανία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Ιταλία.
  • Η Ελλάδα έχει πλέον 22 βαθμούς και πρώτη είναι η Ιταλία με 83 βαθμούς.
  • Η Κύπρος έδωσε την Ελλάδα το 12 της.
  • Η Γεωργία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.
  • Το Μαυροβούνιο έδωσε στην Ελλάδα 6 βαθμούς και το 12 της στη Σερβία.
  • Η Αρμενία έδωσε στην Ελλάδα 3 βαθμούς και το 12 της στην Αυστραλία.
  • Η Πολωνία έδωσε στην Ελλάδα 8 βαθμούς και το 12 της στο Ισραήλ.
  • Στην πρώτη θέση – προς το παρόν – η Βουλγαρία με 121 βαθμούς.
  • Η 21η χώρα που ψήφισε ήταν η Ελλάδα και η Klavdia ανακοίνωσε ότι το 12 μας πήγε στην Κύπρο.
  • Η Ελλάδα έχει προς – το παρόν – 51 βαθμούς.
  • Η Τσεχία έδωσε το 12 της στη Δανία.
  • Η Δανία έδωσε το 12 της Βουλγαρία.
  • Η Γαλλία έδωσε το 12 της στη Νορβηγία.
  • Η Νορβηγία έδωσε το 12 της στη Δανία.
  • Η Ιταλία έδωσε το 12 της στο Βέλγιο.
  • Η Φινλανδία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το 12 της στη Γαλλία.
  • Η Λετονία έδωσε 1 βαθμό στην Ελλάδα και το 12 της στην Τσεχία.
  • Η Σερβία έδωσε το 12 της στην Ελλάδα, που έχει πλέον 62 βαθμούς.
  • Η Μολδαβία έδωσε 8 στην Ελλάδα και το 12 της στην Πολωνία.
  • Η Κροατία έδωσε το 12 της στη Σερβία.
  • Η Λιθουανία έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία, που προηγείται.
  • Η Ρουμανία έδωσε το 12 της στην Αυστραλία.
  • Η Αυστρία έδωσε στην Ελλάδα 1 βαθμό και το 12 της στην Πολωνία.

Στον σχολιασμό της βραδιάς για δέκατη φορά ήταν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η Klavdia ανακοίνωσε τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Όσα έγιναν στον τελικό

Ο μεγάλος τελικός άρχισε με ένα βίντεο αφιερωμένο στον JJ, τον καλλιτέχνη που κέρδισε πέρυσι τον διαγωνισμό. Η βραδιά συνεχίστηκε με μουσικό πρόγραμμα, ενώ οι εκπρόσωποι όλων των χωρών ανέβηκαν στη σκηνή κρατώντας τις σημαίες τους. Ο Akylas εμφανίστηκε κρατώντας τη γαλανόλευκη και δέχθηκε το χειροκρότημα των θεατών.

Αμέσως μετά, ο JJ παρουσίασε το νικητήριο τραγούδι της Αυστρίας, το «Wasted Love». Ο νεαρός καλλιτέχνης επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και έδωσε τον τόνο για την έναρξη του μεγάλου τελικού. Οι γραμμές ψηφοφορίας άνοιξαν λίγο πριν από την εμφάνιση του πρώτου τραγουδιού στη σκηνή.

Η εμφάνιση του Akylas με το «Ferto»

Ο Akylas εκπροσώπησε την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto». Ο Έλληνας καλλιτέχνης παρουσίασε τη συμμετοχή μπροστά στο κοινό που βρισκόταν στην αρένα και στους τηλεθεατές που παρακολούθησαν τον τελικό από τις οθόνες τους.

Η ελληνική αποστολή παρουσίασε το σκηνικό αποτέλεσμα που είχε προετοιμάσει για τη βραδιά της 16ης Μαΐου. Η εμφάνιση του Akylas συνδύασε ρυθμό, σκηνική κίνηση και φωνητική παρουσία, με το «Ferto» να αποτελεί τον βασικό άξονα της ελληνικής συμμετοχής στον τελικό.

Η Antigoni Buxton εκπροσώπησε την Κύπρο με το «JALLA»

Η Antigoni Buxton εκπροσώπησε την Κύπρο στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 και παρουσίασε το «JALLA» στη σκηνή της Wiener Stadthalle. Η εκπρόσωπος της Κύπρου έδωσε μία ενεργητική εμφάνιση, με έντονη σκηνική παρουσία και σταθερή φωνητική απόδοση.

Η Antigoni Buxton κινήθηκε με αυτοπεποίθηση πάνω στη σκηνή και παρουσίασε το τραγούδι με ρυθμό και ένταση. Η εμφάνισή της έδωσε ισχυρή σκηνική εικόνα στην κυπριακή συμμετοχή, ενώ το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά κατά τη διάρκειά της.

Το «JALLA» μετέφερε ένταση στην αρένα, καθώς η Κύπρος επιδίωξε μία καλή θέση στον τελικό. Πριν από τη βραδιά, η χώρα βρισκόταν στη 16η θέση των στοιχημάτων για τη νίκη, ενώ αρκετοί θαυμαστές του διαγωνισμού εκτιμούσαν ότι η κυπριακή συμμετοχή θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις εκπλήξεις.

Παλαιότεροι εκπρόσωποι επέστρεψαν στη σκηνή – Αφιέρωμα στον Parov Stelar

Παλαιότεροι εκπρόσωποι της Eurovision επέστρεψαν στη σκηνή στο πρώτο interval act, με τίτλο «Celebration!». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν γνωστά ονόματα προηγούμενων διοργανώσεων, όπως οι Lordi, Alexander Rybak, Ruslana, Verka Serduchka, Max Mutzke, Kristian Kostov, Erika Vikman και Miriana Conte.

Οι καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα mashup κλασικών συμμετοχών της Eurovision, μεταξύ των οποίων τα «Waterloo», «Euphoria», «Arcade» και «Cha Cha Cha». Οι φωνές, ωστόσο, ήταν προηχογραφημένες.

Το δεύτερο interval act ήταν αφιερωμένο στον Parov Stelar, έναν από τους πρωτοπόρους της electro swing μουσικής σκηνής της Αυστρίας. Ο καλλιτέχνης συνδύασε στοιχεία από jazz, swing και ηλεκτρονική μουσική, δίνοντας στο πρόγραμμα διαφορετικό μουσικό ύφος.

Η εντυπωσιακή έναρξη

Αναλυτικά όλες οι εμφανίσεις

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Πρώτος εμφανίστηκε στη σκηνή ο Søren Torpegaard Lund εκπροσωπώντας τη Δανία με το τραγούδι «Før Vi Går H

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ακολούθησε η Γερμανία με την Sarah Engels και το τραγούδι «Fire»

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Τρίτος εμφανίστηκε στη σκηνή ο Noam Bettan για λογαριασμό του Ισραήλ με το τραγούδι «Michelle».

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde!

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Αντιγόνη – JALLA

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Semper Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

