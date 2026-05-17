Θετικός στον χανταϊό Καναδός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου – Σε απομόνωση τέσσερις άνθρωποι

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

HANTAVIRUS-ILLNESS-TOURISM
(Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένας Καναδός βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, μετά την αποχώρησή του από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκε εστία του στελέχους των Άνδεων.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε εξετάσεις σε νοσοκομείο στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας, στο νησί του Βανκούβερ, καθώς παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Ο ίδιος είναι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί, μετά την αναχώρησή τους από το κρουαζιερόπλοιο.

Η ομάδα αποτελείται από δύο ζευγάρια, ένα από το Γιούκον και ένα από τη Βρετανική Κολομβία. Ο άνθρωπος που βρέθηκε θετικός στον ιό προέρχεται από το Γιούκον, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το ζευγάρι από το Γιούκον υποβάλλεται σε εξετάσεις στη Βρετανική Κολομβία, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία σε αυτή τη βόρεια επικράτεια, δήλωσε η επικεφαλής υγείας της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας, Μπόνι Χένρι.

Η Χένρι τόνισε ότι οι τέσσερις άνθρωποι δεν ήρθαν σε επαφή με άλλους κατά τη μεταφορά τους από την πτήση τους στη Βικτώρια. Η ίδια ανέφερε ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε θετικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων, το οποίο εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική νόσο. Η νόσος μπορεί να αποβεί θανατηφόρα έως και στο 50% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι χανταϊοί αποτελούν ομάδα ιών που συνήθως μεταδίδονται από τρωκτικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όμως, μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι υγειονομικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού παραμένει χαμηλός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

«Ναι» από τις Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων – Τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρει το «πράσινο φως», πού υπάρχουν αν...

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα πληρωθούν

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:15 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

USS Gerald R. Ford: Επέστρεψε στις ΗΠΑ έπειτα από αποστολή 326 ημερών

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78) επέστρεψε το Σάββατο στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη α...
02:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Βολιβία: Τουλάχιστον 57 συλλήψεις μετά τις συγκρούσεις για τους αποκλεισμούς δρόμων προς τη Λα Πας

Σε τουλάχιστον 57 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία της Βολιβίας, μετά τις συγκρούσεις που ξέσπα...
00:32 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κροατία: Airbus βγήκε από τον διάδρομο στο αεροδρόμιο του Σπλιτ – Δεν τραυματίστηκε κανείς

Ένα Airbus A220-300 της εταιρίας Croatia Airlines, με 130 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο του...
00:17 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Πακιστάν: Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών για τις συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, έφτασε το Σάββατο (16/05) στην Τεχεράνη, με στ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν