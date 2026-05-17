Θετικός στον χανταϊό Καναδός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου – Σε απομόνωση τέσσερις άνθρωποι

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένας Καναδός βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, μετά την αποχώρησή του από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκε εστία του στελέχους των Άνδεων.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε εξετάσεις σε νοσοκομείο στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας, στο νησί του Βανκούβερ, καθώς παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Ο ίδιος είναι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί, μετά την αναχώρησή τους από το κρουαζιερόπλοιο.

Η ομάδα αποτελείται από δύο ζευγάρια, ένα από το Γιούκον και ένα από τη Βρετανική Κολομβία. Ο άνθρωπος που βρέθηκε θετικός στον ιό προέρχεται από το Γιούκον, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το ζευγάρι από το Γιούκον υποβάλλεται σε εξετάσεις στη Βρετανική Κολομβία, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία σε αυτή τη βόρεια επικράτεια, δήλωσε η επικεφαλής υγείας της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας, Μπόνι Χένρι.

Η Χένρι τόνισε ότι οι τέσσερις άνθρωποι δεν ήρθαν σε επαφή με άλλους κατά τη μεταφορά τους από την πτήση τους στη Βικτώρια. Η ίδια ανέφερε ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε θετικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων, το οποίο εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική νόσο. Η νόσος μπορεί να αποβεί θανατηφόρα έως και στο 50% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι χανταϊοί αποτελούν ομάδα ιών που συνήθως μεταδίδονται από τρωκτικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όμως, μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι υγειονομικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού παραμένει χαμηλός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters