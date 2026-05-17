Eurovision 2026 – Μικρούτσικος: Πρώτη φορά ήμασταν το φαβορί και πιάσαμε την 10η θέση

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν καλεσμένος στο «Χαμογέλα και πάλι» για σχολιάζει τα αποτελέσματα της Eurovision.

«Είμαι προ Χριστού προφήτης. Εγώ ρίσκαρα πολλά πράγματα με επιθέσεις μετά τον ημιτελικό μας, ότι πρώτο βραβείο δεν παίρνουμε. Εκεί, όχι στον αέρα για να μην αποθαρρύνω, είπα να είμαστε ευχαριστημένοι με την 5η θέση. Το βράδυ που είδα όλο το σύνολο, μάρτυράς μου η Ελένη, της λέω αν πιάσουμε τη 10η θέση θα είμαστε ευχαριστημένοι» σχολίασε αρχικά.

«Δεν παίζω στοίχημα. Δεν είναι θέμα πιθανοτήτων, είναι θέμα μυαλού και γνώσης του αντικειμένου. Αφορά όλον τον κόσμο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχω χάσει ούτε μία θέση και έχω τσακωθεί με πολλούς. Καταλαβαίνω και το πολιτικό κλίμα και τις τάσεις και τις ροπές και πώς φέρονται οι χώρες και τις ισορροπίες. Με βάση αυτά, ακούγοντας τα κομμάτια με γνώση, βγάζω τα συμπεράσματά μου» πρόσθεσε.

«Μέχρι στιγμής δεν έχω πέσει έξω» τόνισε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. «Αν μου έλεγε ο Μητσοτάκης ”Ferto” θα του έλεγα ”πάρτο”» είπε στη συνέχεια.

«Πρώτη φορά ήμασταν το φαβορί και πιάσαμε την 10η θέση. Ήμασταν φαβορί και το προσγειώσαμε, το μαζέψαμε, δείξαμε κι άλλα…» σχολίασε.

