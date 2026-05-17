Eurovision 2026 – Βικτώρια Χαλκίτη: Τι είπε για τη συνεργασία της με την Dara και τη νίκη τους- «Δεν το περιμέναμε – Είχαμε ελπίδα να μπούμε στην 10άδα»

«Ήταν συγκλονιστική βραδιά χθες, δεν το περιμέναμε. Χοροπηδάγαμε σαν τρελοί» ανέφερε η Βικτώρια Χαλκίτη, που έκανε τα φωνητικά στην Dara που σήκωσε το τρόπαιο της Eurovision με την Βουλγαρία.

«Όταν ήρθαν οι πόντοι από τους κριτές, εκεί λέμε ΟΚ, κάτι γίνεται. Προσπαθούσα να καταλάβω πόσους βαθμούς χρειαζόμασταν από τον κόσμο. Ποτέ δεν ξέρεις, είχαμε αγωνία» είπε η Ελληνίδα τραγουδίστρια στο Mega.

«Είναι ένα παιδί φανταστικό. Δουλέψαμε σκληρά. Είναι αφοσιωμένη, είναι απίστευτο παιδί. Είχε έρθει στην Αθήνα για να κάνουμε πρόβες. Έχει φοβερή ενέργεια αυτό το παιδί, καταπληκτική φωνή, είναι και δουλευταρού» περιέγραψε.

«Ήμασταν προσηλωμένοι στη δουλειά μας, δεν κοιτούσαμε νούμερα ή στοιχήματα. Είχαμε ελπίδα να μπούμε στην 10άδα» πρόσθεσε.

«Είμαστε ομάδα, αυτό πιστεύει ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Τον ευχαριστώ που με επιλέγει και με εμπιστεύεται. Το ίδιο  πιστεύει και η Dara» επεσήμανε.

«Ο Akylas, ο Φωκάς και όλη η ομάδα ήταν χαρούμενοι, ήμασταν μαζί συνέχεια. Το κομμάτι είχε κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση, που δεν νομίζω να πειράζει αν είσαι 5ος ή 10ος. Δεν νομίζω ότι θα βγει χαμένος από αυτό. Αγκαλιαστήκαμε μετά και μιλήσαμε, βέβαια εμείς ήμασταν αλλού εκείνη την ώρα» περιέγραψε.

