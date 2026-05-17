ΠΟΥ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό – Ανησυχία για εξάπλωση και στην Ουγκάντα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την επιδημία Έμπολα στην ανατολική επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ως «έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την πιθανή περαιτέρω εξάπλωση της νόσου στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, έχουν καταγραφεί περίπου 246 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, ενώ μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά οκτώ περιπτώσεις.

Ωστόσο, ο οργανισμός διευκρίνισε ότι η κατάσταση δεν πληροί προς το παρόν τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία.

«Υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες»

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι υπάρχουν ακόμη «σημαντικές αβεβαιότητες» σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων και τη γεωγραφική εξάπλωση του ιού, αναφέρει το BBC.

Η τρέχουσα έξαρση συνδέεται με το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια.

Κρούσματα και στην Ουγκάντα

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ο ιός έχει ήδη περάσει τα σύνορα της ΛΔ Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα καταγράφηκαν στη γειτονική Ουγκάντα.

Οι αρχές της Ουγκάντας ανέφεραν ότι ένας 59χρονος άνδρας που πέθανε την Πέμπτη βρέθηκε θετικός στον ιό.

Οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν φόβους για περαιτέρω διασπορά λόγω των μετακινήσεων πληθυσμών, του εμπορίου και της έντονης δραστηριότητας στις μεταλλευτικές περιοχές κοντά στα σύνορα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

Τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα εντοπίζονται κυρίως σε τρεις υγειονομικές ζώνες:

• Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι

• Μονγκουάλου

• Ρουαμππάρα

Οι δύο τελευταίες περιοχές είναι γνωστές για τα ορυχεία χρυσού και τη μεγάλη κινητικότητα εργαζομένων.

Το Africa CDC είχε ήδη προειδοποιήσει ότι οι αστικές περιοχές και οι μετακινήσεις πληθυσμών αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Τα μέτρα που προτείνει ο ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ κάλεσε το Κονγκό και την Ουγκάντα να δημιουργήσουν κέντρα έκτακτης διαχείρισης για την παρακολούθηση των κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση επαφών και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης.

Παράλληλα, συνέστησε:

• άμεση απομόνωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

• θεραπεία μέχρι δύο αρνητικά τεστ σε διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών

• ενίσχυση της επιτήρησης στα γειτονικά κράτη

Ο οργανισμός τόνισε επίσης ότι δεν συνιστάται το κλείσιμο συνόρων ή οι περιορισμοί σε ταξίδια και εμπόριο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια μέτρα «λαμβάνονται συνήθως από φόβο και δεν βασίζονται στην επιστήμη».

Η 17η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό

Ο Έμπολα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976 στο σημερινό Κονγκό και θεωρείται ότι μεταδόθηκε αρχικά από νυχτερίδες.

Η νόσος μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά και προκαλεί σοβαρές αιμορραγίες και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Στα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνονται:

• πυρετός

• μυϊκοί πόνοι

• κόπωση

• πονοκέφαλος

• πονόλαιμος

Στη συνέχεια μπορεί να εμφανιστούν έμετοι, διάρροια, εξανθήματα και αιμορραγίες.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία και το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει κατά μέσο όρο το 50%.

Περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Η πιο φονική επιδημία στο Κονγκό σημειώθηκε μεταξύ 2018 και 2020, όταν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 2.300 άνθρωποι.