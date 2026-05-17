Eurovision 2026 – Akylas: Η εξομολόγηση πριν επιστρέψει στην Ελλάδα – «Τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό»

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο» αναφέρει σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media ο Akylas, λίγη ώρα πριν φύγει από τη Βιέννη, όπου κατέλαβε τη 10η θέση στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

«Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά γι’ αυτό το πρότζεκτ. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά» σημειώνει.

Όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο Akylas:

«Είναι 7:00 το πρωί. Είμαι στη Βιέννη, σε μια ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται, γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια βδομάδα, στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις, χάος, τόση πολλή αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά.

Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό, γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά γι’ αυτό το πρότζεκτ. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά.

Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει. Την ετοίμαζα παράλληλα με όλο αυτό που γινότανε».

 

