Χάος σε πτήση της Qantas: Επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό και ανάγκασε αεροπλάνο να προσγειωθεί εκτάκτως στην Ταϊτή

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Qantas από την Αυστραλία προς τις ΗΠΑ, όταν επιβάτης φέρεται να δάγκωσε αεροσυνοδό, προκαλώντας αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στην Ταϊτή.

Η πτήση QF21 είχε απογειωθεί από τη Μελβούρνη το μεσημέρι της Παρασκευής με προορισμό το Ντάλας. Ωστόσο, περίπου επτά ώρες αργότερα, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στην Παπεέτε της Γαλλικής Πολυνησίας λόγω της συμπεριφοράς του επιβάτη.

Επιβάτες και πλήρωμα προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Qantas, μέλη του πληρώματος και επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν την αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με τον Guardian.

Μετά την προσγείωση στην Ταϊτή, το αεροσκάφος περικυκλώθηκε από τις αρχές και ο επιβάτης αποκλείστηκε οριστικά από μελλοντικές πτήσεις της Qantas και της Jetstar.

Το αεροπλάνο ανεφοδιάστηκε και συνέχισε το ταξίδι του περίπου 35 λεπτά αργότερα, φτάνοντας τελικά στο Ντάλας το πρωί του Σαββάτου.

Βίντεο από το αεροπλάνο κυκλοφόρησε στα social media

Βίντεο που ανέβασε στα social media ο κωμικός Μάικ Γκόλντσταϊν δείχνει τον άνδρα να φωνάζει προς το πλήρωμα και να τους λέει επανειλημμένα «fuck off», όταν του ζητήθηκε να μετακινηθεί στο πίσω μέρος του αεροσκάφους.

Ο επιβάτης φαίνεται να παραπατά και να μιλά μπερδεμένα, ενώ σε κάποια στιγμή δηλώνει ότι ήθελε να «βγει για ένα τσιγάρο».

Το βίντεο δεν καταγράφει το φερόμενο δάγκωμα της αεροσυνοδού.

AFP: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου μέσα σε αεροπλάνο»

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά επεισοδίων βίας και επιθετικής συμπεριφοράς σε αυστραλιανές πτήσεις το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την Australian Federal Police (Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία), τον Απρίλιο ένας 45χρονος κατηγορήθηκε για επιθετική συμπεριφορά σε πτήση από την Καμπέρα προς το Περθ, όπου φέρεται να προσπάθησε να δαγκώσει επιβάτη που βοηθούσε το πλήρωμα να τον ακινητοποιήσει.

Η AFP ανέφερε ότι ο άνδρας κατηγορείται πως φώναζε, έβριζε και αγνοούσε οδηγίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ φέρεται να κλώτσησε και μέλος του πληρώματος.

Ο αναπληρωτής διοικητής της AFP, Πίτερ Μπρίνταλ, είχε δηλώσει τότε πως η αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά μέσα σε αεροσκάφος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω του κλειστού χώρου.

«Το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται στον αέρα δεν σημαίνει ότι έχει ελεύθερη άδεια να παραβιάζει τον νόμο χωρίς συνέπειες», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Αυξάνονται τα περιστατικά βίας σε πτήσεις στην Αυστραλία

Σε άλλη υπόθεση τον Ιανουάριο, γυναίκα από την Καμπέρα κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σε μέλος πληρώματος λίγο πριν από απογείωση πτήσης προς το Περθ.

Οι αυστραλιανές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι νόμοι ισχύουν κανονικά και κατά τη διάρκεια των πτήσεων, με σοβαρές ποινές για επιθέσεις εναντίον πληρωμάτων αεροσκαφών.