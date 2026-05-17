Το σόι σου: Η συνάδελφος Πόπη και η ορκισμένη χήρα

Το σόι
Ανατροπές, παρεξηγήσεις και τρελά γέλια στα νέα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου».

Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα:

Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Η Πόπη Μπουτζούκα (Νεφέλη Μαϊστράλη) κάνει ξανά την εμφάνισή της στη ζωή του Σάββα, παίρνοντας μετάθεση στο ίδιο υποκατάστημα μ’ εκείνον. Αυτό προκαλεί αμέσως τον εκνευρισμό της Λυδίας που όμως βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο της Αλεξάνδρας. Όταν η Πόπη ζητάει απ’ το Σάββα να βρεθούν, έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπη με όλο του το Σόι, οι ανατροπές όμως δεν τελειώνουν εκεί, καθώς η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει μέσω της Πόπης έναν μεγάλο της θαυμαστή… τον κύριο Μπουτζούκα! Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα με τον πατέρα της Πόπης και που κολλάνε κάτι κούτες με αυγά και γιαούρτια που φτάνουν στο σπίτι των Τριαντάφυλλων;

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ο Βαγγέλης γυρνάει καταχαρούμενος στο σπίτι με την ξαδέρφη του, Κικίτσα (Ελένη Ουζουνίδου), που συνάντησε τυχαία. Η Κικίτσα είναι μια στρυφνή χήρα, που όπως ισχυρίζεται, ήρθε από τη Μεσσήνη, για να φροντίσει μια εγχειρισμένη κοντοχωριανή της, ως αποκλειστική. Μαζί της φέρνει στο Χαμπέικο, τον Μπάμπη (Δημήτρης Καμπόλης), έναν κύριο που συστήνει ως μακρινό ξάδελφο. Όμως η αλήθεια απέχει πολύ από αυτά, όπως μαρτυρούν τα ρομαντικά μηνύματα που ανταλλάσσουν Κικίτσα και Μπάμπης. Μόνο η Αλίνα και ο Διονύσης καταλαβαίνουν πως η θεία κάτι κρύβει, μιας και προδίδεται από ένα αμυγδαλέλαιο, που αγοράζει από εκείνους. Πόσο θα κρατηθεί κρυφό το ειδύλλιο της “ορκισμένης χήρας”; Και πώς θα αντιδράσουν οι Χαμπέοι όταν αποκαλυφθούν τα ψέματα της Κικίτσας;

