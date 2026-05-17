«Το παιδί»: Ο Ιβάν παραδίδει τα χρήματα στον Τιέν, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει…

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 18 έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 23:00, στην ΕΡΤ1.

Η Άρτεμις και ο Πέτρος έρχονται αντιμέτωποι με νέα στοιχεία, την ώρα που οι χωριανοί παλεύουν με προσωπικά προβλήματα: Η Βούλα μεταφέρεται εσπευσμένα στο ιατρείο, η πίεση των πανελληνίων φέρνει εντάσεις στην Ανθούλα, η Ευαγγελία και ο Τόλης αναμένουν την κοινωνική λειτουργό, ο Παππάς χειροτονείται, χωρίς όμως να παίρνει τις αντιδράσεις που περίμενε, και η Μίνα προσπαθεί να συνετίσει τον γιο της. Παράλληλα, η απειλή του Τιέν παραμένει: Ενώ παίρνει τα χρήματα από τον Ιβάν, μια μικρή λεπτομέρεια θα προκαλέσει την οργή του.

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 18 Μαΐου – Επεισόδιο 123ο

Η μυστηριώδης γυναίκα τηλεφωνεί στην εκπομπή και οι υπόλοιποι προσπαθούν να καταλάβουν τη σύνδεσή της με τον Τιέν. Η Βάνα, ο Γερμανός και ο Ιβάν επισκέπτονται μια τράπεζα για να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο του Δημήτρη και της Σοφίας. Οι χωριανοί αναζητούν λύση για το φράγμα, ενώ συγκαλούν συμβούλιο και για τη συμπεριφορά του γιου της Μίνας, που φλερτάρει με όλες τις γυναίκες του χωριού. Οι χήρες στρέφονται για βοήθεια στη Σίσσυ, ενώ η Μίνα προειδοποιεί τον Φαίδωνα πως αν δεν σταματήσει θα τη βρει απέναντί του. Ο Ιβάν παραδίδει τα χρήματα στον Τιέν, όμως μια λεπτομέρεια προκαλεί την οργή του.

Τρίτη 19 Μαΐου – Επεισόδιο 124ο

Όσο η Άρτεμις και οι υπόλοιποι αναμένουν τις εξελίξεις σχετικά με τον Τιέν, ο Πάκης ενημερώνει τους Νεοχωρίτες για μια μεγάλη νίκη. Η Άρτεμις κάνει μια αναδρομή στα τελευταία γεγονότα, αλλά το κλίμα ηρεμίας ανατρέπεται όταν εκείνη και ο Πέτρος βρίσκουν ένα όπλο μέσα στο σπίτι. Ταυτόχρονα, ο παπάς χειροτονείται, όμως οι αντιδράσεις των χωριανών δεν είναι ακριβώς αυτές που περίμενε. Ο Φαίδωνας επιμένει να φλερτάρει ασταμάτητα πυροδοτώντας την αντίδραση της Μίνας. Η πίεση των πανελληνίων εξετάσεων οδηγεί σε μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ανθούλα και τον Δημήτρη, με την Ιρίνα και τη Σοφία να τον βοηθάνε. Η Βούλα αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις.

Τετάρτη 20 Μαΐου – Επεισόδιο 125ο

Η Βούλα οδηγείται εσπευσμένα στο ιατρείο και στην Ελένη, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με τους φόβους της και επικρατεί χάος. Με τη βοήθεια της Σίσσυ, ο Φαίδωνας φτάνει σε κάποιες συνειδητοποιήσεις σχετικά με τις συμπεριφορές του. Η Ανθούλα διαβάζει πυρετωδώς για τις πανελλήνιες που έρχονται και επιβάλει αυστηρά μέτρα ησυχίας στο σπίτι και τους γονείς της. Η επικείμενη επίσκεψη της κοινωνικής λειτουργού προκαλεί αναστάτωση στην Ευαγγελία και τον Τόλη. Η Άρτεμις και ο Πέτρος πηγαίνουν στο πηγάδι για να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους. Η τελευταία αγωνιστική κρίνει την υποβίβαση του Κεραυνού. Και ενώ όλοι είναι ήσυχοι σε σχέση με τον Τιέν, εκείνος δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα.

Πέμπτη 21 Μαΐου – Επεισόδιο 126ο

Η Άρτεμις ψάχνει λύση στο οικονομικό πρόβλημα της οικογένειας, αναφέροντας το ενδεχόμενο της επιστροφής στην Αθήνα. Στο καφενείο, οι χωριανοί υποδέχονται το μωρό της Βούλας και του Παρασκευά σχολιάζοντας με ποιον μοιάζει και τι όνομα θα του ταίριαζε. Λίγο μετά, στο «Γκολ από τη Βούλα», η Τέμη ως special guest έρχεται αντιμέτωπη με πιεστικές, αλλά και συγκινητικές καταστάσεις. Εν τω μεταξύ, η Άφρο κάνει μια σημαντική πρόταση στην Ελένη για το μέλλον της σχέσης τους. Στην καντίνα, η Μαίρη προσπαθεί να συνετίσει τον Φαίδωνα, αλλά η κουβέντα τους παίρνει μια απροσδόκητη τροπή. Ο Τιέν κάνει μια ακόμη επίσκεψη στο χωριό και δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον όλων.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη