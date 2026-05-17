Μαλδίβες: Τρεις Φινλανδοί ειδικοί σε καταδύσεις σπηλαίων στην επιχείρηση για την ανάκτηση των σορών – «Δεν είχαν άδεια για κατάδυση στα 60 μέτρα»

Μια παγίδα βάθους άνω των εξήντα μέτρων… Οι επιχειρήσεις ανέλκυσης των σορών των Ιταλών που αγνοούνται από την Πέμπτη στα ανοικτά του νησιού Αλιμάθα, στις Μαλδίβες, έχουν πάρει μια τραγική τροπή. Ένας δύτης των ενόπλων δυνάμεων των Μαλδίβων πέθανε κατά τη διάρκεια της πολύπλοκης έρευνας σε αυτό που φαίνεται να είναι ένας υποβρύχιος λαβύρινθος. Ο Λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί αρρώστησε κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των σορών της Μόνικα Μοντεφαλκόνε, της κόρης της Τζόρτζια Σομμακάλ, της Μουριέλ Οντενίνο και του Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, οι οποίες είχαν διακοπεί, θα συνεχιστούν σήμερα. Εν τω μεταξύ, η άδεια λειτουργίας του “Δούκα της Υόρκης”, του σκάφους στο οποίο επέβαιναν και τα πέντε θύματα, έχει ανασταλεί.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθεί γιατί η ομάδα των πέντε Ιταλών κατέβηκε κάτω από το επιτρεπόμενο βάθος των 30 μέτρων για καταδύσεις στις Μαλδίβες.

Τουριστικός πράκτορας: «Δεν γνωρίζαμε για την κατάδυση πέρα ​​από τα 30 μέτρα»

Η δικηγόρος της Albatros Top Boat, του ταξιδιωτικού πράκτορα με έδρα τη Βερμπάνια που πούλησε το πακέτο κρουαζιέρας κατάδυσης που κόστισε τη ζωή σε πέντε Ιταλούς, είναι μια έμπειρη δύτης.

Αυτή τη στιγμή πετάει για τις Μαλδίβες, όπου σύντομα θα φτάσει μια φινλανδική ομάδα που ειδικεύεται στις πιο δύσκολες διασώσεις, όπως η διάσωση των παιδιών που ήταν παγιδευμένα σε μια σπηλιά στην Ταϊλάνδη το 2018. Το όνομά της είναι Orietta Stella και εξηγεί, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ANSA πριν από την επιβίβαση, ότι είναι «μία από τους λίγους ειδικούς στην Ιταλία με την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστεί αυτό το είδος καταστροφής».

«Θέλω να καταλάβω τι συνέβη σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους», εξηγεί, «και θέλω να παρακολουθήσω την ανέλκυση των σορών τους. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τις αρχές των Μαλδίβων και τις προξενικές αρχές για να διευκρινίσω πρώτα τις συμβατικές πτυχές. Το Albatros έχει συμφωνία ενοικίασης με μια εταιρεία των Μαλδίβων, την Island Cruiser Limited Company of Malé, η οποία κατέχει και λειτουργεί το πλοίο στο οποίο οργανώθηκε η κρουαζιέρα. Η εταιρεία αυτή απασχολεί επίσης όλο το πλήρωμα στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτή και καπετάνιου Gianluca Benedetti».

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας με έδρα τη Βερμπάνια, τονίζει, «δεν γνώριζε» για την κατάδυση σε βάθος άνω των τριάντα μέτρων, το μέγιστο όριο που έχουν ορίσει οι αρχές των Μαλδίβων, πέραν του οποίου απαιτείται συγκεκριμένη άδεια, και σε κάθε περίπτωση «δεν θα το είχε επιτρέψει ποτέ».

Αυτό συμβαίνει επίσης επειδή στις Μαλδίβες, «η κατάδυση σε βάθος άνω των τριάντα μέτρων αποτελεί διοικητική παράβαση και η υπέρβαση αυτού του ορίου απαιτεί συγκεκριμένη εντολή από τις ναυτιλιακές αρχές των Μαλδίβων – μια άδεια που, τουλάχιστον από την πλευρά μας», δηλώνει, «δεν είχαμε ζητήσει».

Η δικηγόρος ανακοίνωσε την αποστολή μιας φινλανδικής ομάδας που ειδικεύεται σε υποβρύχιες διασώσεις, η οποία στάλθηκε από την Dan Europe, μια ιταλική ασφαλιστική εταιρεία με έδρα το Roseto degli Abruzzi, η οποία διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης παγκοσμίως. Είναι οι μόνοι, σημειώνει, εξοπλισμένοι με τον τεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τέτοιες περιπτώσεις, τον οποίο οι δύτες των Μαλδίβων, προσθέτει, «δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν».