Μαλδίβες: Η κάμερα GoPro ίσως αποκαλύψει πώς πέθαναν οι 5 δύτες μέσα στις υποθαλάσσιες σπηλιές

Μια κάμερα GoPro ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για την τραγωδία στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιων σπηλαίων στο ατόλ Βααβού.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ομάδα πραγματοποιούσε κατάδυση σε υποθαλάσσιες σπηλιές σε βάθος περίπου 50 μέτρων την Πέμπτη.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, επιβεβαίωσε όμως ότι και οι πέντε ήταν Ιταλοί υπήκοοι και ότι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ποιοι είναι τα θύματα της τραγωδίας

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται η καθηγήτρια οικολογίας Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, η ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο και ο απόφοιτος θαλάσσιας βιολογίας Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο ανέφερε:

«Η συμπαράσταση ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας βρίσκεται με τις οικογένειες, τους συναδέλφους και τους φοιτητές που μοιράστηκαν μαζί τους την ανθρώπινη και επαγγελματική τους πορεία».

Το πέμπτο θύμα κατονομάστηκε από ιταλικά μέσα ενημέρωσης ως ο υπεύθυνος λειτουργίας του σκάφους και εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

«Η Μόνικα είχε συνήθως μαζί της μια GoPro»

Ο σύζυγος της Μόνικα Μοντεφαλκόνε, Κάρλο Σομμακάλ, δήλωσε στην ιταλική La Repubblica ότι η σύζυγός του ήταν «έμπειρη δύτρια» και είχε πραγματοποιήσει περίπου 5.000 καταδύσεις.

«Ξέρει τι πρέπει να κάνει ακόμη και σε δύσκολες στιγμές», είπε.

Για τον Τζιανλούκα Μπενεντέτι ανέφερε επίσης ότι ήταν «σχολαστικός».

«Έλεγχε τα πάντα: τις φιάλες, τις καιρικές συνθήκες. Δεν ήταν ανόητος», τόνισε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζει να εντοπιστούν οι σοροί της συζύγου και της κόρης του τόσο για τον ίδιο όσο και για τον γιο τους Ματέο, αλλά και επειδή «η Μόνικα συνήθως είχε μαζί της μια GoPro όταν έκανε κατάδυση».

«Δεν ξέρω αν είχε εκείνη την ημέρα. Αν τη βρουν, ίσως μπορέσουμε από εκεί να καταλάβουμε τι συνέβη», είπε χαρακτηριστικά.

Μια βραβευμένη επιστήμονας με πάθος για τη θάλασσα

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν βραβευμένη θαλάσσια βιολόγος, ιδιαίτερα γνωστή για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της και τη δράση της σε προγράμματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Είχε δώσει στο παρελθόν συνέντευξη στο Sky TG24.

«Έχω αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή μου στην ανακάλυψη και τη μελέτη των θαυμάτων που ζουν κάτω από την επιφάνεια των θαλασσών μας», είχε δηλώσει σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, σύμφωνα με το Sky TG24, μετά τη βράβευσή της με το Βραβείο Atlantide το 2022 για τη συμβολή της στην κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη δέσμευσή της στην προστασία τους.

Οι δύτες δεν επέστρεψαν ποτέ στην επιφάνεια

Οι δύτες δηλώθηκαν αγνοούμενοι περίπου στις 13:45 από το πλήρωμα του καταδυτικού σκάφους με το οποίο ταξίδευαν, όταν η ομάδα δεν επέστρεψε στην επιφάνεια.

Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίστηκαν δυσμενείς εκείνη τη στιγμή, ενώ στην περιοχή βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση καιρού.

Οι Ακτοφυλακές των Μαλδίβων και η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή σκαφών, αεροσκαφών και ομάδων δυτών.

«Η σορός βρέθηκε μέσα σε σπηλιά»

«Μία σορός εντοπίστηκε ανάμεσα στους πέντε δύτες που καταδύθηκαν στο ατόλ Βααβού», ανέφερε η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων σε ανακοίνωσή της προς το ιταλικό πρακτορείο ANSA.

«Η σορός βρέθηκε μέσα σε σπηλιά. Πιστεύεται ότι και οι άλλοι τέσσερις δύτες βρίσκονται μέσα στην ίδια σπηλιά, η οποία εκτείνεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων».

Οι ομάδες διάσωσης ετοιμάζονταν την Παρασκευή για νέα κατάδυση με στόχο τον εντοπισμό των υπόλοιπων τεσσάρων σορών.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι η πρεσβεία της Ιταλίας στη Σρι Λάνκα βρίσκεται σε επικοινωνία με τις οικογένειες των θυμάτων και παρέχει προξενική βοήθεια.