Συνέδριο ΝΔ: Οι άξονες για την Ελλάδα του 2030 και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι θα μιλήσουν σήμερα

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικοτήτων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την «Ελλάδα του 2030», συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Μια ιδιαίτερα σημαντική θεματική συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την Καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών και των καινοτόμων λύσεων στη διαμόρφωση του μελλοντικού αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας για την επόμενη δεκαετία.

Το προγραμματικό σκέλος της ημέρας αναπτύσσεται μέσα από οκτώ παράλληλες θεματικές ενότητες, στις οποίες υπουργοί, βουλευτές και εξειδικευμένα στελέχη αναλύουν τους βασικούς άξονες πολιτικής:

  • «Κοινωνικό κράτος για όλους: νέες προοπτικές και ευκαιρίες»
  • «Ισχυρή Ελλάδα»
  • «Δυνατή οικονομία – Δυνατή Ελλάδα»
  • «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά»
  • «Ελλάδα, προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές»
  • «Σύγχρονο κράτος για όλους»
  • «Ασφαλής Ελλάδα»
  • «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος»

Το πρωινό πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, ομιλίες των αντιπροέδρων του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και παρεμβάσεις διεθνών προσκεκλημένων, όπως του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Σε οργανωτικό επίπεδο, σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ), η υποβολή υποψηφιοτήτων για τη νέα Πολιτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί από τις 14:00 έως τις 16:00, ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας που θα ολοκληρώσει τις εργασίες του συνεδρίου.

