Eurovision 2026: Φινλανδία φαβορί, Ελλάδα και Αυστραλία ακολουθούν στις αποδόσεις

Ευανθία Τασσοπούλου

Βλέποντας τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών αυτή τη στιγμή για την Eurovision 2026, η Φινλανδία φαίνεται να έχει ένα καθαρό προβάδισμα, με την Αυστραλία να ακολουθεί αρκετά δυνατά και την Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά μέσα στις χώρες που τραβούν προσοχή.

Οι διαφορές στις αποδόσεις δείχνουν ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη, αφού στη Eurovision οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα μετά από πρόβες, live εμφανίσεις και televoting.

Ο Akylas με το «Ferto» δείχνει να κρατά αξιοπρεπή δυναμική και υπάρχει αισιοδοξία ότι με μια δυνατή σκηνική παρουσία μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο. Σε αυτό το στάδιο, τα στοιχήματα αποτυπώνουν περισσότερο το κλίμα της στιγμής παρά το τελικό αποτέλεσμα, οπότε χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή μέχρι να δούμε τις εμφανίσεις στη σκηνή.

Η Κύπρος με την Antigoni δείχνει να έχει πτωτική τάση, καθώς σε σχέση με χθες έχασε άλλη μια θέση, πέφτοντας στην 17η θέση.

Η πρώτη 20άδα σύμφωνα με τις αποδόσεις

  1. Φινλανδία
  2. Αυστραλία
  3. Ελλάδα
  4. Ισραήλ
  5. Ρουμανία
  6. Βουλγαρία
  7. Δανία
  8. Ιταλία
  9. Γαλλία
  10. Μάλτα
  11. Τσεχία
  12. Μολδαβία
  13. Ουκρανία
  14. Σουηδία
  15. Κροατία
  16. Αλβανία
  17. Κύπρος
  18. Νορβηγία
  19. Πολωνία

09:48 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

09:00 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

08:38 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

08:22 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

