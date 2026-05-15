Eurovision 2026 – Akylas: «Φοβάμαι πολύ ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Akylas
Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, ο Akylas θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, ενώ θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό μουσικό διαγωνισμό, μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος και στο «Love FM Cyprus». Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη, προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, στο «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά.

Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι – Είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους όπως και να είναι»

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Akylas εξομολογήθηκε και τον φόβο που έχει, ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει τον κόσμο.

«Με στεναχωρεί λίγο αυτό»

«Πίστεψα ότι το όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι βασικά, και έγινε πανζουρλισμός, και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Δέχτηκα τόση πολλή αγάπη… Πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την χώρα μου», ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, ο Akylas.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το “Ferto”. Αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω και εγώ στον εαυτό μου, σε αυτό το πρότζεκτ, και να συνεχίζω.

Απλά φοβάμαι πολύ ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει. Με στεναχωρεί λίγο αυτό. Αρκετοί μου στέλνουν μηνύματα που μου λένε ότι δεν τους νοιάζει η πρώτη θέση, “είσαι ήδη νικητής”, και “είσαι ήδη νικητής της καρδιάς μας”». 

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει πως στον Τελικό, που θα είναι και η μαμά του εκεί, θα είναι πιο “ντοπαρισμένος” υποσυνείδητα, ο Akylas απάντησε: «Σίγουρα. Εντάξει, είναι αλλιώς όταν είναι εκεί. Πώς είναι τα μικρά παιδάκια που έχουν να πουν το ποίημα στο σχολείο, και ψάχνουν τη μαμά τους κάπου, και όταν την βλέπουν το λένε πιο δυνατά;

Σίγουρα, θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα σκέφτομαι ότι είναι εκεί η μαμά μου. Είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, αλλά θα με δει από το σπίτι του, και μου στέλνει πολλές ευχές κάθε μέρα, και μιλάμε. Αλλά σίγουρα θα μου δώσουν πολλή δύναμη και οι δύο». 

