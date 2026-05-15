Σέρρες: Ένταση μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας

Σκηνικό έντασης επικράτησε μεταξύ αγροτών και αστυνομικών το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5), στις Σέρρες, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες αλλά και από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του Λευκώνα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lionnews.gr, οι αγρότες ξεκίνησαν με διάθεση να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο, η αστυνομική παρουσία στο σημείο είναι ισχυρή, κόβοντας τον δρόμο στα έξι τρακτέρ που συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν παρατάξει κλούβες στο σημείο, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους επιτραπεί η είσοδος με τα αγροτικά τους μηχανήματα στην Εγνατία Οδό.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. τόνισαν πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται βάσει νόμου, ενώ υπογράμμισαν πως ο Προμαχώνας πρέπει να μείνει ανοιχτός, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και ο όγκος των διερχόμενων οχημάτων είναι τεράστιος.

Ένταση και συμβολικός αποκλεισμός

Η άρνηση της αστυνομίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγκεντρωμένων. Σε μια κίνηση διαμαρτυρίας, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό 5λεπτο αποκλεισμό του κόμβου, κλείνοντας τον δρόμο για οχήματα και φορτηγά, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση ασθενοφόρων.

Στο σημείο επικράτησε ένταση όταν ένας οδηγός επιτέθηκε φραστικά στους αγρότες, κατηγορώντας τους για αιφνιδιασμό. «Θα έπρεπε να έχετε ενημερώσει, τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι χωρίς εναλλακτική», φώναζε ο οδηγός, με τους αγρότες να απαντούν πως η δική τους απόγνωση είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης.

Γενική συνέλευση

Ο εκπρόσωπος του μπλόκου, Γιάννης Τουρτούρας, κάλεσε τους συναδέλφους του σε συνέλευση πάνω στο οδόστρωμα. Οι αγρότες στάθμιζαν τα δεδομένα και περίμεναν ενισχύσεις, ενώ εξέταζαν το ενδεχόμενο να αφήσουν τα τρακτέρ στον Λευκώνα και να συνεχίσουν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, μια κίνηση που η αστυνομία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιτρέψει.

«Δεν ξέρω πώς θα ζήσω την οικογένειά μου»

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ, όχι μόνο για την οικονομική κατάσταση των αγροτών και τις απλήρωτες ενισχύσεις, αλλά και για το μέλλον της παραγωγής.

Ένας κτηνοτρόφος της περιοχής συγκλόνισε με τις δηλώσεις του στις κάμερες, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε απόγνωση μετά το χτύπημα της ευλογιάς.

«Δεν ξέρω πώς θα ζήσω την οικογένειά μου. Κανείς δεν μας ενημερώνει πώς θα γίνει η ανασύσταση των κοπαδιών μας. Θέλουμε απλά να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί που τη σταμάτησε η αρρώστια και το κράτος μας αγνοεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κινητοποίηση παραμένει σε εξέλιξη, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι μέχρι να λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα προβλήματά τους.