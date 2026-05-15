Περιστέρι: Νέα μαρτυρία για την πολύτεκνη οικογένεια – «Με πάνες τα παιδιά 8-9 ετών – Για να κάνουν οτιδήποτε έπρεπε να πάρουν την έγκριση της μητέρας»

Enikos Newsroom

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αποκαλυπτική μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν τα έξι ανήλικα παιδιά της οικογένειας στο Περιστέρι, σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών γεμάτο ακαθαρσίες. Σύμφωνα με τη μητέρα ενός συμμαθητή των παιδιών, που γνωρίζει την πολύτεκνη οικογένεια από το 2019, τα παιδάκια εμφανίζουν σημάδια παραμέλησης, δείχνουν φοβισμένα, ενώ τα κορίτσια φορούν ακόμα πάνες αν και είναι 8-9 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, οι δύο γονείς των έξι παιδιών κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημμελήματος και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών έκαστος, ενώ αποφασίστηκε η μετατροπή της ποινής σε εξαγοράσιμη κατά 10 ευρώ την ημέρα. Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι, με τη δικηγόρο τους, Αναστασία Β. Κερχανατζίδου ,σε δήλωση της αποκλειστικά στο enikos.gr  να κάνει λόγο για ένα «μεμονωμένο περιστατικό», το οποίο οφείλεται στην έκτακτη μετακόμιση της οικογένειας στην Αθήνα σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη παράδοση του ακινήτου, που είχαν μισθώσει.

«Τα παιδιά φορούσαν πάνες»

Η γυναίκα που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ανέφερε ότι τα παιδιά έδειχναν καχεκτικά και παραμελημένα, ενώ τα κορίτσια φοράνε ακόμα πάνες.

«Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν πάντα εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, ατημέλητα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης πάνω τους. Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση. Για να κάνουν το οτιδήποτε έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν λίγο σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι τώρα 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες μέχρι και πολύ πρόσφατα που τους είδα. Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο φέτος και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι θα είναι η μεγάλη μαζί με τη μικρότερη στην ίδια τάξη, άρα θα έχουν τα ίδια μαθήματα, άρα η ίδια θα έχει λιγότερα μαθήματα να διαβάζει στο σπίτι», είπε αρχικά στην εκπομπή.

Στη συνέχεια περιέγραψε ένα επαναλαμβανόμενο, όπως λέει, περιστατικό με πρωταγωνιστές τους γονείς και τα παιδιά τους, όταν επισκέπτονται κατάστημα εστίασης της περιοχής.

«Μια σκηνή που μας ακολουθεί όσους τους είχαμε ζήσει. Επισκέπτονταν πάρα πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάτσουν σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς σε ένα τραπέζι με τα δύο μικρότερα, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο. Έπαιρναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά, τα άλλα παιδιά στα τραπέζια τους κάθονταν χωρίς φαγητό, χωρίς να δυσανασχετούν, να παραπονιούνται. Και όταν τέλειωναν οι γονείς το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού, την οποία τη μοίραζε στα τέσσερα παιδάκια. Αυτό για εμένα είναι κακοποίηση», περιέγραψε η μάρτυρας.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Νέο ανθεκτικό μικροβιακό στέλεχος εξαπλώνεται σε ελληνικά νοσοκομεία

Ψυχίατροι: Έκκληση για υπεύθυνη ενημέρωση και ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων

ΔΝΤ: Η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα είναι παράδειγμα για άλλες χώρες

Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ “έριξαν” τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πώς τα ανθρωποειδή ρομπότ μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τον χώρο και τους ανθρώπους

Υγροί κρύσταλλοι και η δημιουργία σκυρμιονίων κατά παραγγελία σε θερμοκρασία δωματίου
περισσότερα
14:05 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Σέρρες: Ένταση μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας

Σκηνικό έντασης επικράτησε μεταξύ αγροτών και αστυνομικών το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5), σ...
13:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 37χρονος που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες – Εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 37χρονος, που κατηγορείται ό...
13:04 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ηρακλείο: Συγκλονίζει η γειτόνισσα για τον θάνατο του 3χρονου – «Έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές στον Άγγελο, άνοιξε τα μάτια, έκλαψε και τα έκλεισε και πάλι»

Η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, α...
12:52 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Κατάληψη γερανού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Ακτιβιστές ανάρτησαν πανό για τα Προσφυγικά – Δείτε εικόνες

«Κατάληψη» σε γερανό του εργοταξίου του μετρό στη συμβολή της Αλεξάνδρας και της Μουστοξύδη πρ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις