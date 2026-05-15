Περιστέρι: Νέα μαρτυρία για την πολύτεκνη οικογένεια – «Με πάνες τα παιδιά 8-9 ετών – Για να κάνουν οτιδήποτε έπρεπε να πάρουν την έγκριση της μητέρας»

Αποκαλυπτική μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν τα έξι ανήλικα παιδιά της οικογένειας στο Περιστέρι, σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών γεμάτο ακαθαρσίες. Σύμφωνα με τη μητέρα ενός συμμαθητή των παιδιών, που γνωρίζει την πολύτεκνη οικογένεια από το 2019, τα παιδάκια εμφανίζουν σημάδια παραμέλησης, δείχνουν φοβισμένα, ενώ τα κορίτσια φορούν ακόμα πάνες αν και είναι 8-9 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, οι δύο γονείς των έξι παιδιών κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημμελήματος και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών έκαστος, ενώ αποφασίστηκε η μετατροπή της ποινής σε εξαγοράσιμη κατά 10 ευρώ την ημέρα. Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι, με τη δικηγόρο τους, Αναστασία Β. Κερχανατζίδου ,σε δήλωση της αποκλειστικά στο enikos.gr να κάνει λόγο για ένα «μεμονωμένο περιστατικό», το οποίο οφείλεται στην έκτακτη μετακόμιση της οικογένειας στην Αθήνα σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη παράδοση του ακινήτου, που είχαν μισθώσει.

«Τα παιδιά φορούσαν πάνες»

Η γυναίκα που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ανέφερε ότι τα παιδιά έδειχναν καχεκτικά και παραμελημένα, ενώ τα κορίτσια φοράνε ακόμα πάνες.

«Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν πάντα εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, ατημέλητα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης πάνω τους. Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση. Για να κάνουν το οτιδήποτε έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν λίγο σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι τώρα 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες μέχρι και πολύ πρόσφατα που τους είδα. Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο φέτος και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι θα είναι η μεγάλη μαζί με τη μικρότερη στην ίδια τάξη, άρα θα έχουν τα ίδια μαθήματα, άρα η ίδια θα έχει λιγότερα μαθήματα να διαβάζει στο σπίτι», είπε αρχικά στην εκπομπή.

Στη συνέχεια περιέγραψε ένα επαναλαμβανόμενο, όπως λέει, περιστατικό με πρωταγωνιστές τους γονείς και τα παιδιά τους, όταν επισκέπτονται κατάστημα εστίασης της περιοχής.

«Μια σκηνή που μας ακολουθεί όσους τους είχαμε ζήσει. Επισκέπτονταν πάρα πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάτσουν σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς σε ένα τραπέζι με τα δύο μικρότερα, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο. Έπαιρναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά, τα άλλα παιδιά στα τραπέζια τους κάθονταν χωρίς φαγητό, χωρίς να δυσανασχετούν, να παραπονιούνται. Και όταν τέλειωναν οι γονείς το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού, την οποία τη μοίραζε στα τέσσερα παιδάκια. Αυτό για εμένα είναι κακοποίηση», περιέγραψε η μάρτυρας.